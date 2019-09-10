İYİ Partili başkan, yardımcısını dövdü iddiası!

Hastane çıkışı açıklama yapan Seçkin “Maalesef ki İYİ Parti ilçe başkanı Ozan Ersaraç’ın ikamet ettiği yazlığında meydana geldi. Beni bir takım konuları görüşmek üzere davet ettiler babası aracılığıyla konuları konuşurken babası kendisinin bir takım soruları yönlendirebileceğini, benim orada bir söz sahibi olmadığımı ifade ettikten sonra yumruk atmaya başladı. Yumruk atmaya başladıktan sonra ben ne olduğunu anlayamadan içeri girip silahını aldı. O esnada da ben çıkmak istedim o ortamdan. Fakat Ozan Ersaraç beni tutarak “Hayır çıkamazsın, burada duracaksın” dedi. Babası gelirken beni bırakarak “hadi şimdi git” dedi. Babası da arkadan saldırarak tekrar yumruk atmaya devam etti. Kapıdan çıkmak isterken tekrar arkamdan gelip yumruk attılar. Tomografim çekildi.Yüzümün çeşitli yerlerinde zedelenmeler var. Arka tarafımda baş ağrım devam ediyor. Mide bulantısı ve baş dönmesi var. Yaklaşık 2 saattir müşahededeyim. Arabama binmeye çalışırken arkamdan Ozan Ersaraç’la babası koşturmaya devam ediyorlardı. Şikâyetçi oldum.” dedi.

“Ben İYİ Parti’nin Silivri Kurucu başkan yardımcısıyım” diyerek sözlerini sürdüren Seçkin “Kendisi de başkanı. Fakat son zamanlarda kendisini tasvip etmediğimize yönelik diğer arkadaşlarımla birlikte benimde bir takım çekincelerim var. Bu çekincelerimi herhalde çok demokratik bir şekilde karşılayabilen bir insan değil ki yanıtsız bırakıyor.”

“Beni davet ettiler. Benim şöyle bir çekincem vardı bu kişilerle ilgili dışarıda bir yerde farklı bir noktada görüşmek istedim ki teşkilat başkanımız Nedim Dündar’la gittim. Birisi yanımda olsun istedim. Beni koruyacak birisi olsun istedim. Kendisi bugün konuşalım dediğinde babası Alptekin Ersaraç ,tamam dedim. Ondan sonra saat 16:00 civarlarında o nedenle bu olayın bir planlanan bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Saat 16:00 civarında beni tekrar arayarak dedi ki bizim yazlıkta buluşalım dedi. Şimdi anlıyorum ki aslında beni yazlığa davet etmelerinin sebebi bana bu şekilde davranmak istemeleriymiş. Ben öğretim üyesiyim. İYİ Parti gibi bir partinin Silivri ilçe kurucu başkan yardımcısıydım. Şu anda da Silivri’de İYİ Partiyi temsil eden halk tarafından seçilmiş bir insanım. Geniş çerçeveden baktığımızda düşünün ki konu ne olursa olsun bir insana darp edilmek isteniyor ve ölümle tehdit ediliyor konu ne olursa olsun ve bunu yapan ne acıdır ki İYİ Parti ilçe başkanımız Ozan Ersaraç. Artık gerekeni partimiz yerine getirecektir kendisiyle ilgili.” şeklinde konuştu.

Seçkin, müşahede sonrası Jandarma aracılığıyla ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma karakoluna götürüldü.

İYİ Parti İlçe Başkanı Ozan Ersaraç’ın konu ile ilgili olarak yarın bir açıklama yapması bekleniyor. (İHA)

