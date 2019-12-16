İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, katılımın yeni parti kurma çalışmalarının olduğu günlerde olmasından dolayı önemli olduğunu vurgulayarak, “31 Mart akşamı seçim sonrasında bir açıklamamız vardı; ‘Biz her ne kadar 16 belediyemizi almış olsak da 17 belediyemiz var’ diye. Söylemeye başlamıştık. Sonrasında var olan diyaloğumuzu geliştirme çabalarımız, diğer tüm ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla olduğu gibi Mustafa İlmek başkanımızla devam etti. Zaman zaman Mustafa İlmek başkanımızın programları oldu, bizleri davet etti, zaman zaman bizim programımız oldu biz de kendisini davet ettik. Hiçbir hesap gütmeden, 8 ay boyunca ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içerisinde bu günlere geldik. Geldiğimiz atmosferde Kayseri’de bir birlik ve beraberlik var. Bu birlik ve beraberlik tarafında da bir yanımız eksikti. Açıkçası 16+1’dik. Belediye başkanlarımızın tamamı Kayseri’yi temsil etse de hepsi cumhur ittifakımızın belediye başkanı olmasından büyük mutluluk duyacaktık. Bu süreci kendi içimizde istişare ettik, genel merkezimizle istişare ettik. Vardığımız karar Mustafa İlmek başkanımızın beraber yürüdüğümüz bu yolda birlikte olmamızdan daha çok güçleneceğimiz kanaati hem bizler hem kendisinde oluşmuş oldu. Bugün itibariyle Allah izin verirse bundan önce var olan muhabbetimiz bundan sonra da devam edecek. Özellikle son dönemde yeni parti kurma çalışmalarının olduğu günde bu katılımın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.