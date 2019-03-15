İYİ Partili Belediye Başkanı, AK Parti’yi destekliyor diye 26 yıllık işçiyi işten çıkarttı

Gülşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Gülşehir Belediye Başkan adayı Vahdi Arısoy, yıllık izinde olan 26 yıllık belediye işçisini AK Parti’yi desteklemesinden dolayı işten çıkarttı.

İYİ Parti Gülşehir Belediye Başkan adayı Vahdi Arısoy, 26 yıldır Gülşehir Belediyesinde işçi olarak görev yapan Ümit Gazi Özmen’i yıllık izin kullandığı sırada AK Parti’yi desteklediği gerekçesi ile işten çıkarttı. Gülşehir Belediyesi işçileri ise arkadaşlarının işten çıkartılmasını belediye önüne siyah çelenk koyarak protesto ederken çok sayıda vatandaş da basın açıklamasına katılarak Belediye Başkanını protesto etti. Belediye işçisinin işten çıkartılması sonrasında ise Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik’te Gülşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaparken Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy ile görüştüklerini ancak belediye başkanının neye mal olursa olsun işten çıkartma olayından vazgeçmeyeceğini söyledi. Çelik, “Gülşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve 26 senedir bu ilçe için emek ve alın teri döken Ümit Gazi Özmen kardeşimizin iş akdinin fesh edilmesi için bugün buradayız. Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, çalışanlara karşı bu tutumundan bir an evvel vazgeçmelidir. Gülşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Ümit Gazi kardeşimizin senelik izindeyken yapmış olduğu bir hatadan dolayı senelik izin süresi bitmeden bahaneler uydurularak iş akdi fesih edilmiştir. Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy’u 13 Mart tarihinde makamında ziyaret ettik. Üyemizin senelik izinde olduğunu ve kurumun haysiyetini sarsacak herhangi bir faaliyetin içerisinde olmadığını anlatsak da Başkan iş akdinin feshi yönünde neye mal olursa olsun vazgeçmeyeceğini ifade etti” dedi.