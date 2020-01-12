İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Avustralya'daki develere talip oldu

Avustralya bir süredir kuraklık ve yaban hayatına büyük zarar veren orman yangınlarıyla gündemde. Adeta bir doğal afetin yaşandığı ülkede doğal dengeyi bozdukları iddiasıyla başı boş yaşayan 10 bin devenin vurulması kararı tepkilere neden olmuştu. İddialara göre doğada yaşayan develer aşırı su tüketerek zaten kıt olan kaynakları tüketiyor ve diğer canlılara su kalmamasına neden oluyor.

BAŞKAN KAYA DEVELERE TALİP OLDU



Aydın'ın İncirliova ilçesinin İyi Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, devletin yardımcı olması halinde Avustralya'da öldürülmesi planlanan 10 bin deveye talip olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE DEVE KONUSUNDA SIKINTI VAR"



Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye'nin tek deve çiftliğinin sahibi ve Deve Güreşleri Federasyonu eski başkanı Kaya, Türkiye'de şu an deve konusunda büyük sıkıntı olduğunu söyleyerek, yurtdışından koyun, inek gibi hayvanları getirebildikleri halde deve getiremediklerini belirtti.

"DEVLETİMİZ ÖN AYAK OLURSA DEVELERE TALİBİM"



Bundan dolayı Türkiye'de 580 tanesi Aydın'da geri kalanı da çoğunlukla Denizli, Antalya, Muğla, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de olmak üzere dört beş bin civarı deve kaldığını söyleyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: