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  4. İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Avustralya'daki develere talip oldu

İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Avustralya'daki develere talip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 08:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tek deve çiftliğinin sahibi olan Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, kuraklık nedeniyle Avustralya'da itlaf edilmesi planlanan 10 bin deveye talip olduğunu söyledi.

İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Avustralya'daki develere talip oldu

Avustralya bir süredir kuraklık ve yaban hayatına büyük zarar veren orman yangınlarıyla gündemde. Adeta bir doğal afetin yaşandığı ülkede doğal dengeyi bozdukları iddiasıyla başı boş yaşayan 10 bin devenin vurulması kararı tepkilere neden olmuştu. İddialara göre doğada yaşayan develer aşırı su tüketerek zaten kıt olan kaynakları tüketiyor ve diğer canlılara su kalmamasına neden oluyor.

BAŞKAN KAYA DEVELERE TALİP OLDU

Aydın'ın İncirliova ilçesinin İyi Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, devletin yardımcı olması halinde Avustralya'da öldürülmesi planlanan 10 bin deveye talip olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE DEVE KONUSUNDA SIKINTI VAR"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye'nin tek deve çiftliğinin sahibi ve Deve Güreşleri Federasyonu eski başkanı Kaya, Türkiye'de şu an deve konusunda büyük sıkıntı olduğunu söyleyerek, yurtdışından koyun, inek gibi hayvanları getirebildikleri halde deve getiremediklerini belirtti.

"DEVLETİMİZ ÖN AYAK OLURSA DEVELERE TALİBİM"

Bundan dolayı Türkiye'de 580 tanesi Aydın'da geri kalanı da çoğunlukla Denizli, Antalya, Muğla, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de olmak üzere dört beş bin civarı deve kaldığını söyleyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avustralya'da develerin vurulacağı haberi bizleri deve sahiplerini çok üzdü. Kendi aramızda da dün konuştuk. Kedi köpek olunca ortalığı ayağa kaldıran hayvanseverlerin bu konuda da sessiz kalmamasını istiyoruz. Devletimiz ön ayak olursa biz bu develere talibim. En az dört beş bin tanesini rahat bir şekilde satarım."

"DEVE SÜTÜ KANSERE BİLE İYİ GELİYOR"

Şu an deve üreten tek çiftliğin kendisinde olduğunu söyleyen ve burada deve sütü de ürettiğini belirten Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deve sütünün her şeye faydası var. Kansere bile faydası olduğu tespit edildi. O nedenle ne işimize yarar diye düşünmemek lazım. Devlet bu konuda ön ayak olursa ben Avustralya’daki develeri almaya talibiz."

DEVE BAKIMI ÇOCUK GİBİ İLGİ İSTER"

Kaya, iddia edildiği gibi doğal dengeyi bozmadıklarını öne sürerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deve bir çocuk gibi ilgi ister. Günde 5-10 kilo su içer. Ancak orada belki sayıları çok artmış olabilir. Deve yetiştirmek Aydın ve Denizli’de bir gelenek kültür. Bunu yaşatmalıyız. Bugün deve güreşleri olmasa Türkiye'de deve kalmayacak hale geldi."

İHH DA TALİP OLMUŞTU

Develerin vurulması kararının ardından insani yardım kuruluşu İHH yaptığı açıklama ile bu develerin satın alınarak etlerinin Suriyeli sığınmacılara dağıtılabileceğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın deve çiftliği Avustralya Aytekin Kaya

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