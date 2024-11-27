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İYİ Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

27.11.2024 00:02
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Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, İYİ Partiden istifa etti.

İYİ Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu vatandaşların talep ve tavsiyeleriyle başlattıkları adaylık sürecini 31 Mart 2024 gecesi yine zaferle taçlandırdıklarını hatırlattı.

"BAĞIMSZI OLARAK DEVAM ETME KARARINI ALDIM"

Belediye başkanlığına seçildikten sonra hep şeffaf olduğunu ve gelişen durumları vatandaşlarla paylaştığını belirten Aydoğdu, "Yakakentli hemşehrilerimizle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde Yakakent'imize hizmet etme ve çalışmalarımızı yapmanın gerekliliğine inanıyorum. Bu anlayışla Yakakent'imize daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için yaptığım istişareler sonucu belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararını aldım" ifadelerini kullandı.

"İLÇEMİZE FAYDA SAĞLAYACAĞI KANAATİNDEYİM"

Her bir vatandaşın sorunlarını çözmek için mücadele ettiğini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Yakakent'te siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Yakakent'in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının güzel ilçemize fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Alınan karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bundan sonraki süreçte her bir vatandaşımızın sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ilçemizin geleceği için gayretle çalışmaya devam edeceğim. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" (AA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İYİ Parti istifa
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