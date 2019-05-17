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İYİ Parti’li belediye başkanının mazbatası iptal edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 16:11 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti’li Adıyaman’ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Belde Belediye Başkanı Mikail Ağır’ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle mazbatası iptal etti.31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçiminde İYİ Parti’nin Suvarlı Belde Belediye Başkan adayı Mikail Ağır 880 oy, AK Parti adayı Memet Korkmaz 769 oy, MHP adayı Mustafa Sarıgül ise 29 oy aldı.

İYİ Parti’li belediye başkanının mazbatası iptal edildi

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti’li Adıyaman’ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Belde Belediye Başkanı Mikail Ağır’ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle mazbatası iptal etti.
31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçiminde İYİ Parti’nin Suvarlı Belde Belediye Başkan adayı Mikail Ağır 880 oy, AK Parti adayı Memet Korkmaz 769 oy, MHP adayı Mustafa Sarıgül ise 29 oy aldı. İYİ Parti adayı Mikail Ağır İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.
AK Parti adayı Memet Korkmaz, önce İlçe Seçim Kurulu, daha sonra ise YSK’ya İYİ Parti adayı Mikail Ağır’ın seçilmesine engel adli sicil kaydının olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren YSK Mikail Ağır’ın belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart’ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu gerekçesiyle mazbatasını iptal etti.
Mikail Ağır’ın Araban Asliye Ceza Mahkemesi’nin 24.03.2016 tarihli ve 2016/20 esas, 2016/41 karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı kanunun 125/1 ve 51. maddeleri uyarınca 1 yıl 2 ay hapis cezası aldığı kararın 30.03.2016 tarihinde kesinleştiğinin belirtildiği kararda, “Bu itibarla Mikail Ağır’ın ismin yasal dayanağı olan 2972 sayılı kanunun 31 ve 36. Maddelerinin yollamada bulunduğu 2839 sayılı kanunun 11. Maddesinde belirtilen seçilme yeterliliği şartını taşımadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimde Adıyaman İli Besni ilçesi Suvarlı Beldesi Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır’ın adli sicil kaydında bulunan suçtan dolayı mazbatanın iptaline karar verilmiştir” denildi.
YSK’nın bu kararının ardından belediye başkanının nasıl belirleneceğiyle ilgili nihai karar vermesi bekleniyor.

İYİ Parti’li belediye başkanının mazbatası iptal edildi

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