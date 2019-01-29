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İYİ Partili belediye meclis üyesi adayı broşür dağıtırken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:46 | Son Güncelleme

ANKARA'da, sokakta broşür dağıtırken yolun karşısına geçmek isteyen İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, sokakta broşür dağıtırken yolun karşısına geçmek isteyen İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Broşür dağıtan İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini'ye, yolun karşısına geçmek isterken, Muhammet İpek yönetimindeki 34 BKF 716 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çini, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu, elindeki broşürler etrafa saçıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Çini'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çini'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alınırken, bir süre tek şeritten sağlanan trafik, yapılan incelemenin ardından tekrar normale döndü. Sürücü Muhammet İpek'i gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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