İYİ Partili Buğra Kavuncu canlı yayında açıkladı! 'Cumhurbaşkanı adaylığı için en çok ismi geçen kişi Mansur Yavaş'

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruyu yanıtlayan Kavuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR ZAMAN ADAY OLACAĞIM DEMEDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için konuşulmasının çok normal olduğunu dile getiren Kavuncu, Kılıçdaroğlu'nun resmi olarak adaylığını ilan etmediğini vurguladı. Kavuncu, "Kemal Bey hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Ama aday olacaksa da olmayacaksa da adaylık algısına müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor." ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK DUYDUĞUMUZ İSİM MANSUR YAVAŞ"

Kavuncu, cumhurbaşkanlığı adaylığına dair sahada en çok duyduğu ismi de açıklayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var."

