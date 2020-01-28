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İYİ Partili Cihan Paçacı: "Türkiye'nin deprem bölgelerindeki tüm binalar yeniden elden geçirilsin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 19:58 | Son Güncelleme

İYİ Partili Cihan Paçacı: "Türkiye'nin deprem bölgelerindeki tüm binalar yeniden elden geçirilsin"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin deprem bölgelerindeki tüm binaların yeniden elden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Kentsel dönüşüm programı ile yeni bir felaketle karşılaşmadan önce gereken tedbirler alınsın." dedi.

Paçacı, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, çeşitli illeri ziyaret ederek sorunları tespit ettiklerini ve bunları da ülke gündemine taşımayı planladıklarını söyledi.

Ülkenin en büyük sorununun işsizlik olduğunu vurgulayan Paçacı, bu konuda hükümeti eleştirdi.

Paçacı, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Allah'tan, Türkiye'ye bir daha böyle acılar yaşatmamasını dileyen Paçacı, vatandaşların ihmalin ve yanlış yapılan binaların kurbanı olduğunu savundu.

Paçacı, yaraların sarılmaya çalışıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"1999 depreminin üstünden 20 yıl geçti. Aradan geçen zamanda maalesef İstanbul'da toplanma alanları dahil alışveriş merkezine çevrildi. İstanbul'da bir çok binanın depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi ama bununla ilgili 20 yıl geçmesine rağmen ciddi bir tedbir alınmadı. Biz buradan hükümeti uyarmak istiyoruz, eğer bu ülkenin 75 milyar lirası var ise Kanal İstanbul'a harcayacağına gelin bu parayla binalarımızı sağlamlaştıralım. Olası depremlerde en az zayiat verecek tedbirleri alalım. Aksi halde yarın yine 'takdiri ilahi' deyip başımızı öne eğmeyelim."

İnsandan daha kıymetli bir varlık olmadığının altını çizen Paçacı, "Devleti yönetenlerin görevi de o insanlara gereken değeri vermek, can ve mal güvenliğini temin etmektir. Bu açıdan diyorum ki başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin deprem bölgelerindeki tüm binalar yeniden elden geçirilsin ve kentsel dönüşüm programı ile yeni bir felaketle karşılaşmadan önce gereken tedbirler alınsın." diye konuştu.

Paçacı, daha sonra Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş ve parti yöneticilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

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