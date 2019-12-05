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İYİ Partili Çıray: "NATO Zirvesi, AKP'nin büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 12:18 | Son Güncelleme

İYİ Partili Çıray: "NATO Zirvesi, AKP'nin büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçecektir"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Londra'daki NATO Zirvesi'nin "AKP dış politikasının büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçeceğini" öne sürdü.

Çıray, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun 70. yılı vesilesiyle Londra'da üye devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren NATO Zirvesi'nin, dün yayımlanan bildirgeyle noktalandığını anımsattı.

Uluslararası dengelerin sarsıldığı, siyasi ve askeri güçler arasındaki ilişkilerin belirsizlik içine girdiği kritik bir dönemde gerçekleşen bu önemli zirvenin "Türkiye açısından tam bir başarısızlık ve fiyaskoyla sonuçlandığını" öne süren Çıray, "NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planı oy birliği ile geçti ve bizimkiler hiçbir engel çıkarmadılar.
Bildirgede tek bir cümleyle dahi YPG'den bir terör örgütü olarak söz edilmesini sağlayamadılar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanına soruyoruz; Trump tarafından bu kadar kolay ikna edilecektiniz de neden veto kartını masaya sürdünüz?" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'la kişisel dostluk ilişkisinin "NATO Bildirgesi içinde YPG'nin adının bir terör örgütü olarak tek cümleyle dahi geçirilmesini sağlayamadığını" savunan Çıray, şunları kaydetti:

"Fransa'dan alınan uçaklar, Başkan Macron'un YPG'yi bir müttefik, Türkiye'yi de utanmazca bir IŞİD destekçisi olarak gösteren sözlerini ve Baltık savunma planı vetosu bağlamında S-400'ler meselesini gündeme getirmesini engelleyememiştir. Üstelik S-400'leri sadece Macron değil, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO Bildirgesi bağlamında dile getirmiştir. Stoltenberg, S-400'lerin asla NATO sistemiyle entegre edilemeyeceğini net olarak belirtmiştir. Bu önümüzdeki süreç içinde S-400'ler konusunun çok daha büyük ve kapsamlı bir sorun haline geleceğini göstermektedir.

NATO Zirvesinin tarihi bir başarısızlıkla sonuçlanmasının bir göstergesi de bildirgede, Sayın Cumhurbaşkanının veto gerekçesi saydığı terörle mücadele hususunun NATO Bildirgelerinde şablon haline gelmiş, bilinen ve tekrar edilen bir cümleyle geçiştirilmesidir.

NATO Zirvesi, AKP dış politikasının büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçecektir. Burada asıl mesele bu tür tarihi fiyaskoların Türk millet ve devleti için çok ağır bedelleri olabilecek süreçlerin tetikleyicisi olmasıdır.

Makron'a haddini bildiremedik; YPG'yi terör örgütü saydıramadık; 'Baltık savunma planını veto edeceğiz deyip edemedik'; NATO’yu güncelleyemedik. Peki, Londra'ya niye gittik?"

Çıray, Ordu'da Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili bir soru üzerine, ceza infaz yasasının, suçların caydırıcılığı ilkesi doğrultusunda derhal gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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Fiyasko İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray Londra NATO Zirvesi

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