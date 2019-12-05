İYİ Partili Çıray: "NATO Zirvesi, AKP'nin büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçecektir"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Londra'daki NATO Zirvesi'nin "AKP dış politikasının büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçeceğini" öne sürdü.

Çıray, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun 70. yılı vesilesiyle Londra'da üye devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren NATO Zirvesi'nin, dün yayımlanan bildirgeyle noktalandığını anımsattı.

Uluslararası dengelerin sarsıldığı, siyasi ve askeri güçler arasındaki ilişkilerin belirsizlik içine girdiği kritik bir dönemde gerçekleşen bu önemli zirvenin "Türkiye açısından tam bir başarısızlık ve fiyaskoyla sonuçlandığını" öne süren Çıray, "NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planı oy birliği ile geçti ve bizimkiler hiçbir engel çıkarmadılar.

Bildirgede tek bir cümleyle dahi YPG'den bir terör örgütü olarak söz edilmesini sağlayamadılar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanına soruyoruz; Trump tarafından bu kadar kolay ikna edilecektiniz de neden veto kartını masaya sürdünüz?" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'la kişisel dostluk ilişkisinin "NATO Bildirgesi içinde YPG'nin adının bir terör örgütü olarak tek cümleyle dahi geçirilmesini sağlayamadığını" savunan Çıray, şunları kaydetti: