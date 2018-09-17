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İYİ Partili Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yerel seçim çalışmaları için Muğla'ya gitti.

İYİ Partili Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yerel seçim çalışmaları için Muğla'ya gitti. Çıray, Cumhuriyet tarihin en derin ekonomik krizinin yaşandığını ve Türk parasının yüzde 40 oranında değer kaybettiğini ileri sürdü.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, beraberindeki Muğla Milletvekili Metin Ergun ve İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ ile birlikte, partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında geçen erken seçime değinen Çıray, "Erken seçim iki nedenden dolayı yapıldı. Birincisi partimizin önlenemez yükselmesinin önünü kesmekti. İkincisi ise içine girdiğimiz ekonomik krizin seçimlerden önce gelmesini engellemekti. Türkiye, Cumhuriyet tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor. Türk parası yüzde 40 oranında değer kaybetmiştir. Milletimiz yılbaşından bu yana fakirleşmiştir. Enflasyon artmış, TÜİK'in tüm rakamlarla oynamasına rağmen kullandığımız eşyalarda fiyat artmıştır. Bu hayat pahalılığıdır. Milletin işi, ekonomisi ve aşı unutulmuştur. Bizim yapmamız gereken ekonomi, demokrasi ve özgürlüğe sahip çıkmaktır. Ülkemizde hukuk üstünlüğünden bahsedilemez" dedi.
Türkiye'de rejimin değiştiğini ileri süren Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bilinen bir başkanlık sistemi değildir. Tek adam rejimi sistemi gelmiştir. Parlamento işlevsiz hale getirilmiş, milletin sesi duyulamaz oldu. İktidara geldiğimizde yeni bir kardeşlik anayasası ile konuşan, fikrini savunan, hak arayan demokratik bir ülke olacağız. Bu ülkede hakkının aranmadığı bir ülkede demokrasiden bahsedilmez. Türk toplumunun geleneklerine, örfüne, adetine, saygılı, modern gelişmeci bir siyasi yapıya sahibiz. Biz geleceği temsil ediyoruz. Yerel seçimlerde Muğla'da başarılı olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Onun için de yerel seçim çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız."
Öte yandan İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, istifa ettiği görevine, genel merkez tarafından tekrar atandı. Şekerdağ, "Genel merkezimiz tekrar beni başkanlığa layık gördü. Önümüzdeki günlerde güçlü bir yönetim oluşturacağız" dedi.

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İYİ Partili Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor

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