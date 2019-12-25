İYİ Partili Çıray'dan "Kanal İstanbul" açıklaması

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, "Kanal İstanbul'un hayata geçmesiyle birlikte ilgili diğer devletlerin 'yeni bir durum hasıl oldu' gerekçesiyle yüksek ihtimalle Montrö'yü tartışmaya açmaları ve büyük bir mücadele ile elde ettiğimiz avantajları yok etmek için ellerinden geleni yapacakları açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö'yü tekrar tartışmaya açacağını ileri sürerek, böyle bir uluslararası tartışmaya yol açacak Kanal İstanbul'un taşları yerinden oynatacağını savundu.

Montrö'nün ikinci bir kanal açıldığı zaman bozulması veya değiştirilmesinin kesinlikle gündeme getirileceğini iddia eden Çıray, şu ifadeleri kullandı:

"Kanal İstanbul'un hayata geçmesiyle birlikte ilgili diğer devletlerin 'yeni bir durum hasıl oldu' gerekçesiyle yüksek ihtimalle Montrö'yü tartışmaya açmaları ve büyük bir mücadele ile elde ettiğimiz avantajları yok etmek için ellerinden geleni yapacakları açıktır.

Montrö Antlaşması'ndan en rahatsız ülke ABD. ABD'nin serbestçe giremediği tek yer Karadeniz. Yeni proje, Montrö'nün bozulması, ABD'nin rahatça Karadeniz'e girebileceği anlamına geliyor. Böyle bir ortamda, artık Batı'yı dize getirecek bir Atatürk olmadığı için Türkiye olarak daha iyi şartlarda bir antlaşma yapma konumunda olmadığımız için Montrö'nün şartlarını korumak zorundayız."