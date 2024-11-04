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  4. İYİ Partili Çömez'den kayyum açıklaması: 'Parti olarak doğru bulmuyoruz'

İYİ Partili Çömez'den kayyum açıklaması: 'Parti olarak doğru bulmuyoruz'

04.11.2024 18:20
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin "Elbette yargı görevini yapmalı ve bunu yaparken de hakkaniyetten ve evrensel hukuk kurallarından ayrılmamalı. Ancak bir kayyım uygulaması, millet iradesinin gasbı anlamını taşır ki bunu parti olarak doğru bulmuyoruz" dedi.

İYİ Partili Çömez'den kayyum açıklaması: 'Parti olarak doğru bulmuyoruz'

İYİ Partili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi ile ilgili kararlara değinerek, "Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu birkaç kez ifade etti. Ben de aynı ifadeyi tekraren söylemek istiyorum; millet iradesiyle seçilmiş kişilerin, devlet tarafından yargı göz ardı edilerek, hukukun evrensel prensipleri göz ardı edilerek görevlerinden alınmasını doğru bulmuyoruz. Elbette yargı görevini yapmalı ve bunu yaparken de hakkaniyetten ve evrensel hukuk kurallarından ayrılmamalı. Ancak bir kayyım uygulaması, millet iradesinin gasbı anlamını taşır ki bunu parti olarak doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

'HİÇ KİMSENİN GÜCÜ VE KUDRETİ YETMEZ'

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları ile ortak bir siyasi görüşe sahip olmadıklarını vurgulayan Çömez, hukukun evrensel kurallarının uygulanmamasına karşı olduklarını söyledi. Çömez, "Teröristbaşını bu parlamentonun çatısı altında konuşturmaya, bu parlamentonun sınırları içerisine sokmaya hiç kimsenin gücü ve kudreti yetmez. Başta Genel Başkanımız olmak üzere 30 tane İYİ Parti milletvekilinin cesedini çiğner, onu öyle konuşturursunuz. Bunu yapmaya hiç kimsenin gücü ve kudreti yetmez. Fakat burada bir siyasal süreç çalıştırılıyor, bir siyasal operasyon yapılıyor ve yapılan operasyonun arkasında da iktidarın koltuğunu koruyabilmek, koltuğunu tahkim edebilmek, yeniden seçilebilmek gibi bir oyun kurgusu var. Bunu reddediyoruz. Hukuk, adalet, insanlık, hakkaniyet diyoruz ve olaylara bu perspektiften bakıyoruz" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İYİ Parti kayyum açıklama
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