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İYİ Partili Çömez'den yenidoğan çetesiyle ilgili dikkat çeken iddia! Deney bile yapmışlar: Bebek kanlarıyla sizi tedavi edeceğiz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
14.11.2024 11:34
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, katıldığı bir canlı yayında yenidoğan çetesiyle ilgili dikkat çeken iddialara yer verdi. Skandalın ortaya çıkmasından sonra kapatılan Reyap Hastanesi'nde bebekler üzerinde deneyler yapıldığının dava dosyasına girdiğini aktaran Çömez, bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapıldığını aktardı. Çömez CİMER'e konuyla ilgili olarak ihbar gittiğini de söyledi.

İYİ Partili Çömez'den yenidoğan çetesiyle ilgili dikkat çeken iddia! Deney bile yapmışlar: Bebek kanlarıyla sizi tedavi edeceğiz

Yenidoğan çetesi skandalı ülke gündemindeki yerini koruyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 46 şüpheliden 22'si tutuklanırken, soruşturmada adı geçen hastanelerin de lisansı iptal edilmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez konuyla ilgili olarak geçen günlerde yaptığı paylaşımda çete üyeleri arasındaki kan donduran konuşmaları aktarmış ve çarşamba günü katılacağı programı işaret etmişti.

OLAY, KAPATILAN REYAP HASTANESİNDE YAŞANMIŞ

Uğur Dündar'ın sunduğu 'Arena' programına katılan Çömez, burada kan donduran bilgiler paylaştı.

Dava dosyasına da giren belgelerde Funda Savari isimli bir kişinin İstanbul Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'nde çocuklar üstüne deneyler yapıldığını söylediğini aktaran Çömez, konuyu araştırmaya başladığında ise kan donduran bir gerçekle karşılaştığını dile getirdi.

"BEBEK KANLARIYLA SİZİ TEDAVİ EDECEĞİZ"

Soruşturma kapsamında kapatılan Reyap Hastanesi ile ilgili CİMER'e yapılan bir başvuruyu paylaşan Çömez şu ifadelere yer verdi:

"Parkinson hastalığı tanısı konan bir vatandaş Ukrayna üzerinden iletişim kurduğu bir doktor sayesinde bu hastaneye ulaşıyor. Burada kaçak bir gen terapi merkezi kurulmuş. Doktorum diyen kişi aslında doktor değil. Hasta vatandaş 'Beni nasıl tedavi edeceksiniz?' diye sorduğunda ise 'Bebek kanlarıyla sizi tedavi edeceğiz' yanıtını alıyor.

"TEDAVİDEN VAZGEÇİP CİMER'E İHBARDA BULUNUYOR"

Kök hücreyi bebeklerden aldıklarını söylüyorlar. Tedavi ücretinin ise 16.500 dolar olduğu ifade ediliyor. Vatandaş çok akıllı ve eğitimli olduğu için tekrar 'Beni nasıl tedavi edeceksiniz?' diye sorduğunda ise 'Amerika'dan getireceğiz bu bebek kanlarını' diyorlar hastayı ikna etmek için. Sonrasında ise hasta bu tedaviden vazgeçip CİMER'e yaşadıklarıyla ilgili ihbarda bulunuyor"

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti yenidoğan çetesi
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