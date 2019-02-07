HABER

İYİ Parti'li Dervişoğlu: HDP ile iş birliği iddiaları sahiplerini bağlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "HDP ile iş birliği varmış gibi gerçek olmayan ve bunun da ötesinde çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar" dedi.

ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "HDP ile iş birliği varmış gibi gerçek olmayan ve bunun da ötesinde çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçim için CHP ile asgari müşterekte iş birliği yaptıklarını ve takip edilecek yol haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti. CHP dışında hiçbir siyasi parti ile muhataplık ilişkisi oluşturmadıklarını belirten Dervişoğlu, "HDP ile iş birliği varmış gibi, gerçek olmayan ve bunun da ötesinde, çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar. Biz İYİ Parti olarak 82 milyon vatandaşımızı kucaklayan, tüm vatandaşlarımızın oyuna talip olan bir siyasi dili tercih ediyoruz. Bu tavır, düşmanlıklardan ve kutuplaşmadan beslenen iktidar partilerine karşı huzur talebi ve kardeşlik duygularımızın bir ifadesidir. HDP'nin 'İYİ Parti'nin seçime girdiği her yerde aday çıkaracağız' açıklaması, siyasetin doğası gereği malumun ilanıdır" dedi.
Müsavat Dervişoğlu, her siyasi partinin istediği yerde aday çıkarabileceğini, bu konunun İYİ Parti'nin ilgi alanında olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ancak altını önemli çizmek isteriz ki yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yapan İYİ Parti'yi başka siyasi birlikteliklere monte etmeye kalkışan aklı tutulmuşların, bu iddia ve ithamlarından artık utanmaları gerekir. Iğdır ve Ahlat'ta aday çıkarmayarak ilan ettiğimiz duruş ve niyet, İYİ Parti'nin yol haritasının özetidir. Iğdır'da iki ayrı aday çıkararak kime avantaj sağlayacakları hususu da bizim değil, AK Parti ve MHP'nin sorunudur. İYİ Parti'nin tek başına seçime girdiği yerlerde, zaten aday ilan eden HDP'nin son açıklaması, gerçek tabloyu göstermesi bakımından son derece faydalı olmuştur. İYİ Parti, hangi siyasi partinin, nerede ve nasıl yarışacağına karışmadığı gibi, haksız ve ahlaksız ithamlara karşı hayatın olağan akışının gereğini yerine getirmeye devam edecektir."

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (2)Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (2)
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı partisinden istifa etti!

Belediye Başkanı partisinden istifa etti! Sözleri şoke etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Cumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.