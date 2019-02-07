İYİ Parti'li Dervişoğlu: HDP ile iş birliği iddiaları sahiplerini bağlar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "HDP ile iş birliği varmış gibi gerçek olmayan ve bunun da ötesinde çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçim için CHP ile asgari müşterekte iş birliği yaptıklarını ve takip edilecek yol haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti. CHP dışında hiçbir siyasi parti ile muhataplık ilişkisi oluşturmadıklarını belirten Dervişoğlu, "HDP ile iş birliği varmış gibi, gerçek olmayan ve bunun da ötesinde, çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar. Biz İYİ Parti olarak 82 milyon vatandaşımızı kucaklayan, tüm vatandaşlarımızın oyuna talip olan bir siyasi dili tercih ediyoruz. Bu tavır, düşmanlıklardan ve kutuplaşmadan beslenen iktidar partilerine karşı huzur talebi ve kardeşlik duygularımızın bir ifadesidir. HDP'nin 'İYİ Parti'nin seçime girdiği her yerde aday çıkaracağız' açıklaması, siyasetin doğası gereği malumun ilanıdır" dedi.