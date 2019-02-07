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İYİ Parti'li Dervişoğlu: HDP ile iş birliği iddiaları sahiplerini bağlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

   İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "HDP ile iş birliği varmış gibi gerçek olmayan ve bunun da ötesinde çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar" dedi.  İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçim için CHP ile asgari müşterekte iş birliği yaptıklarını ve takip edilecek yol haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "HDP ile iş birliği varmış gibi gerçek olmayan ve bunun da ötesinde çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçim için CHP ile asgari müşterekte iş birliği yaptıklarını ve takip edilecek yol haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti. CHP dışında hiçbir siyasi parti ile muhataplık ilişkisi oluşturmadıklarını belirten Dervişoğlu, "HDP ile iş birliği varmış gibi, gerçek olmayan ve bunun da ötesinde, çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar. Biz İYİ Parti olarak 82 milyon vatandaşımızı kucaklayan, tüm vatandaşlarımızın oyuna talip olan bir siyasi dili tercih ediyoruz. Bu tavır, düşmanlıklardan ve kutuplaşmadan beslenen iktidar partilerine karşı huzur talebi ve kardeşlik duygularımızın bir ifadesidir. HDP'nin 'İYİ Parti'nin seçime girdiği her yerde aday çıkaracağız' açıklaması, siyasetin doğası gereği malumun ilanıdır" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, her siyasi partinin istediği yerde aday çıkarabileceğini, bu konunun İYİ Parti'nin ilgi alanında olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ancak altını önemli çizmek isteriz ki yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yapan İYİ Parti'yi başka siyasi birlikteliklere monte etmeye kalkışan aklı tutulmuşların, bu iddia ve ithamlarından artık utanmaları gerekir. Iğdır ve Ahlat'ta aday çıkarmayarak ilan ettiğimiz duruş ve niyet, İYİ Parti'nin yol haritasının özetidir. Iğdır'da iki ayrı aday çıkararak kime avantaj sağlayacakları hususu da bizim değil, AK Parti ve MHP'nin sorunudur. İYİ Parti'nin tek başına seçime girdiği yerlerde, zaten aday ilan eden HDP'nin son açıklaması, gerçek tabloyu göstermesi bakımından son derece faydalı olmuştur. İYİ Parti, hangi siyasi partinin, nerede ve nasıl yarışacağına karışmadığı gibi, haksız ve ahlaksız ithamlara karşı hayatın olağan akışının gereğini yerine getirmeye devam edecektir."

Haber: ANKARA, (DHA)

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