İYİ Parti'li Dervişoğlu: Seçimin iptalini gerektirecek bir şey yok

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul seçimlerine yönelik yaptığı itirazı değerlendirirken, "En başından beri İstanbul seçimlerinde iktidar tarafının yapabileceği bir şey olmadığını söylüyorum. Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak o seçimi kazanmıştır. Seçimin iptalini gerektirecek herhangi bir şey yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ve yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Müsavat Dervişoğlu, kadın cinayetleri ile çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının arttığına da dikkat çekti. Türkiye'nin yerel seçim süreci geçirdiğini anımsatan Dervişoğlu, "Öncelikle bu seçimler ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun. İzmir'de de güzel bir seçim geçirdik. Siyasi partiler ve adaylar karşılıklı olarak İzmir'e yakışan bir üslup içinde kampanyalarını sürdürdü. Bu noktadan bakılırsa siyasi partilerimizin il başkanlıklarına, adaylara, parti tabanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. İzmir'e yakışan bir süreç oldu. Biz bu sonuçlardan memnunuz" dedi. Seçim sürecinde bazı sorunlar yaşandığını kaydeden Dervişoğlu, "Türkiye'de bazı seçim çevrelerinde sıkıntılar yaşandı. Hukukun güvencesinde olan seçimler sanki birtakım kararlarla manipüle edilmeye çalışılıyor. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Sandık sonuçlarına saygılı olmak gerekiyor. İstanbul seçimleri için konuşuyorum. Kötü yaklaşımların bertaraf edilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

'SANDIK SONUÇLARI MANİPÜLE EDİLMEMELİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart gecesi yaptığı balkon konuşmasına da değinen Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı milletin mesajını aldığını söyledi. Biz de bu ifadeden umutlandık. Ama sonra görüldü ve anlaşıldı ki herkes seçimden başka mesajlar almış. Biz seçimlerden doğru mesajlar alınmasını diliyoruz. Sandık sonuçları manipüle edilmemelidir. Türkiye başkanlık sistemine geçtiği andan itibaren sorunların aşılacağı söyleniyordu ama birçok sorunla uğraşıyoruz. Türkiye ekonomik buhrana doğru sürükleniyor. Bunun aşılması gerekiyor. Cumhurbaşkanının bu kötü gidişe 'dur' demek adına söylediği 'Türkiye ittifakı' lafını çok önemsiyoruz. Türkiye'nin diri olmaya, sorunları aşma iradesini sergilemeye ihtiyacı var. Bunun yerine getirilmesi amacıyla İYİ Parti olarak üstümüze düşeni yapacağız."

'ADALET VE HUKUK ZEDELENİYOR'

Gazetelerin 3'üncü sayfalarında yer alan haberlere dikkat çeken Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimizle uygun olmayan birtakım haberler görüyoruz. Çocuk istismarı, kadın cinayetleri arttı. Bunlar sosyal nizamın yara aldığına delalet eden konulardır. Türkiye'nin bu konuda da ciddi tedbirler alması gerekmekte. Şehit cenazelerinde genel başkanlara saldırılar yapılıyor. Bunlar sıradan olaylarmış gibi algılanıyor. Yapanların yanına kâr kalınca da 'Ne yaparsam yapayım yanıma kalır' cinsinden yandaşlık hissiyatı oluşuyor. Adalet ve hukuk zedeleniyor. Herkes kendi adaletini kendi adına tesis etmeye kalkarsa toplumda zedelenmeyen hiçbir müessese kalmadığına şahitlik edersiniz. Biz bütün bunların arkasında ciddi bir çürümenin olduğunu görüyoruz. Ahlak, inanç aşınıyor."

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müsavat Dervişoğlu, partinin kuruluş aşamasında görev alan ve daha sonra bu görevlerinden istifa eden bazı partililerin olağanüstü kurultay çağrısında bulunmasına yönelik şunları kaydetti:

"Her konuşana cevap vermem, had aşımlarını da fevkalade önemserim. Dün bir toplantı yapılmış, Hüsmen Bey'den bilgi aldım. Toplantıya katılanların büyük çoğunluğunun İYİ Parti ile bir ilişkisi yok, istifa etmiş. Benim de geçmişte bir partim vardı, istifa ettim. İstifa edilen bir partinin geleceğiyle ilgili kararların alınmasında yol gösterici olmaya çalışmak abesle iştigal oluyor. Kuruculuk bir sıfat değildir. Siyasi partilerin karar ve icra organları vardır. Bu organlar sorumluluklarını yerine getirmekle mükellef yapılardır. Bazı arkadaşlar, 'Ben kurucu bilmem neyim' diyor. O size ömrünüzün sonuna kadar söz hakkı vermez. Sizin o bıraktığınız makama başka biri oturuyor. Söz hakkı da ona geçmiş oluyor. Bu talepleri önünü arkasını değerlendirerek uzaktan takip ediyorum, 'Önünde arkasında ne var?' diyorum."

'AKILLI İNSAN ELİNE TUTUŞTURULAN HER KAĞIDI OKUMAMALI'

Akıllı bir insanın eline tutuşturulan her kağıdı okumaması gerektiğini belirten Dervişoğlu, şöyle dedi:

"Eksik bilgilerle hareket ediliyor. Türkiye genelinde ilçe ve illerde kongre yapma kararı aldık. Karar alınınca kongre çağrısında bulunmak bir anlam ifade etmiyor. Bunlar olur ama had aşımına dikkat etmek lazım, sizle alay edilir, bundan korkmak lazım. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni partilerindeki sorumluluklarını önemsemelerini ve İYİ Parti'yi rahat bırakmalarını diliyorum. İYİ Parti'ye yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Herkesi itham eden beyanlarda bulunmamak lazım; adama gülerler."

'SEÇİMİN İPTALİNİ GEREKTİRECEK BİR ŞEY YOK'

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul için yapılan itirazlara değinen Müsavat Dervişoğlu, "En başından beri İstanbul seçimlerinde iktidar tarafının yapabileceği bir şey olmadığını söylüyorum. Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak o seçimi kazanmıştır. Seçimin iptalini gerektirecek herhangi bir şey yoktur. Ama Türkiye'de bazen sahte delillerle büyük davalar açıldığında geçmişte şahitlik ettik. Böyle bir sahte deliller demeti hazırlayıp zaman kazanma sürecinin hayata geçirilmeye çalışıldığını gözlemliyorum. Sonuçları etkileyeceğini asla düşünmüyorum. Seçim sonuçlarını açıklamanın uzatılmasının Türk demokrasisine katkı koyacağını düşünmüyorum. 1 aydır Türkiye, İstanbul seçimlerini konuşuyor" diye konuştu.

'SİYASİLERİ SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUM'

Sürecin demokrasi üzerinde gölge oluşturduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Türkiye demokrasisi üzerine bir gölge oluşturuyor. 'Ne yaparsanız yapın, bunlar bırakmaz' kanaatinin hakim olması bizden çok iktidar sahiplerine zarar verir. 'İsteyen gidiyor, isteyen kalıyor, seçim niye yapılıyor?' sorusunu çok zor bir soru olarak karşımıza çıkar. İktidarın bundan vazgeçmesi lazım. Cumhurbaşkanının seçim akşamından bugüne kadar süreci yumuşatma adımlarını artırması lazım. Cumhurbaşkanı toplumsal yumuşama adına bir şeyler söylüyor, hem iktidar hem de iktidarın küçük ortağı tarafından o adımlar yine sertleştiriliyor. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Siyasileri bu yönüyle sorumluluğa davet ediyorum. İpe sapa gelmez açıklamalardan uzak durulmalı" dedi.

'ERKEN GENEL SEÇİM GÖRMÜYORUM'

Dervişoğlu, CHP listelerinden seçilen belediye meclis üyesi İYİ Partililerin durumuna dair de "Belediye meclislerinde hassas dengeler söz konusu ise Millet İttifakı'nın bileşenleri olan CHP ve İYİ Parti il başkanlarına inisiyatif almalarını önerdik. Ağırlıklı bir biçimde meclis üyelerimiz partilerine geri döndü" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, 'Erken seçim ihtimali var mı?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin bu ekonomik koşullarda zorlanacağını ve erken seçimin gündeme geleceğini ifade edenler var. Türkiye'de tencere kaynatmak gerçekten zor. Dolar 6 TL'ye dayandı, devletin borçları 500 milyar dolar civarında, Türkiye üretmiyor. Tarımda girdi maliyetleri yüzde 22 arttı. Gençlerin umut yeşertemediği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Demokrasilerde idare etmek üzere iş başına gelir. Aynı meclisten yeni alternatifler çıkaramazsa doğal olarak seçimlere gidilir. Ben şahsen bir erken genel seçim görmüyorum."