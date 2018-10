İYİ Partili Dervişoğlu'ndan 'EYT' iddiası

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için verdikleri araştırma önergesi için MHP'nin önce destek verdiğini, ardından çekimser kaldığını belirterek, Emeklikte yaşa takılanların umudu bir telefon talimatına takılarak karartıldı dedi. Dervişoğlu, ekonomideki gelişmeleri dair de, Eğer 50 milyar dolarlık cari açığınız olmasaydı bırakın bir papazı, Papa'yı tutuklamış olsak bile Türk ekonomisi sarsılmazdı değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin birinci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. İzmir'de Hüsmen Kırkpınar'ın il başkanlığı görevine atanmasının ardından yaşanan istifalara değinen Dervişoğlu, Yıldırım Ulupınar'ın Genel İdare Kurulu'ndaki görevini bırakmasının ardından yaptığı açıklamaya da atıfta bulunarak, eleştirilerini sıraladı. TBMM'deki görevleri nedeniyle İzmir'i ihmal ettiğini söyleyen Dervişoğlu, İzmir'i ihmal ettiğimizin farkındayız. Ama görüyorum ve memnun oluyorum ki İzmir emin ellerde. 31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlerden hemen sonra bizi farklı bir yolculuk bekliyor İzmir'de. Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum dedi. 'İYİ PARTİ YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜYOR' Genel merkez tarafından gönderilen, il ve ilçe teşkilatlarının istifa etmesi istenen genelgeyi hatırlatan Müsavat Dervişoğlu, İl ve ilçe teşkilatlarının, tavsiye niteliğinde istifaları istendi. Türkiye genelinde buna uyuldu. Geçtiğimiz hafta itibariyle Türkiye'nin tüm illerinde teşkilatlanma çalışmaları tamamlandı. 'İYİ Parti ne yapacak' sorusuna cevap arayanlara sesleniyorum; 15 gün içinde 81 il teşkilatını yenileyecek başka bir parti var ise çıksın ortaya boyunu bosunu görelim. En çok zaman kaybını İzmir'de yaşadık. O da 1.5 aya tekabül etmiştir. Ama il binası 1 dakika bile kapalı kalmamıştır. İYİ Parti'yi tek atımlık barut görenlere sesleniyorum. 'Bu partinin geleceği ne olacak' kaygısını kamuoyunda sıklıkla dile getirenlere sesleniyorum. İYİ Parti yolculuğunu sürdürüyor diye konuştu. 'İYİ PARTİ TEK ATIMLIK BARUT DEĞİL' İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, Kimlerle görev yaptıysak, İYİ Parti'nin kuruluş aşamasından bu yana taş üstünde taşı kiminle koyduysak vefa duygumuz vardır. Bunu muhafaza etmeye kararlıyız. Laflarımdan kimse bir şey çıkarmasın. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum, lafımı direkt söylerim. Biz bu partiyi asgari müşterekler değil azami mutabakatlar üzerine kurduk. Neydi onlar Vatanın birliği, çocuklarımızın geleceği, ülkemizin istikbaliydi. Gönderde dalgalanan bayrağı, semada yankılanan ezanı da önemsiyoruz. 'İYİ Parti nereden nereye geldi' diyorlar. İYİ Parti bulunduğu yerde duruyor. Türkiye'nin geleceğini kurtarmak adına yeni ufuklara yelken açmayı becerebiliyorsa bu sizin durduğunuz yeri bilmenizden kaynaklanan durumdur. Durduğu yeri anlamayanlar, İYİ Parti'yi tek atımlık barut görenler, siyasetten nemalanmaya çalışanların bunları anlaması mümkün değil dedi. 'TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE KUCAKLAMAK İSTİYORUZ' 'İzmir'de bazı ilçe başkanlarının istifa etmelerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi İstifa tek taraflı bir karardır. Hepsine saygı duyuyorum. Bugün de GİK'ten bir arkadaşımız daha istifa etmiş. Bir kesim diyor ki, 'parti eksen kaymasına uğradı, ülkcüleşiyor.' Bir kısım diyor ki, 'ülkücüler hak kaybı yaşıyor.' Biz kimseye nereden geldin diye sormadık. Memlekete kim hizmet ettiyse onları şükranla andık. Kimseye siyasi kimliğini, mezhebini sormadık. Biz Türkiye'yi birlikte kucaklamak istiyoruz. Biz eski partimizdeki sıfatlarımızdan arınalı tam 1 yıl oldu. Bu süreden beri geçmiş kimliklerimizi ortaya koyup, onu başkalarının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi başkasının üzerinde sallandırmadık. Benim eski partimin bazı yöneticileri hala oradaymışım gibi zannediyorlar. Ayrıldığımın farkına varmamışlar. Ben İYİ Partiliyim. DYP, DP, CHP, AKP, DSP'den gelenlerle, milli görüş düşüncesinden gelenlerle, MHP'den gelenlerle birlikte kurduk biz bu partiyi. Sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye olan insanlarla birlikte kurduk. Bu iradeyi sonuna kadar yansıtmak mecburiyetindeyiz. Bu iradenin baltalanmasına izin vermemek mecburiyetindeyiz. 'O nereden geldi, bunun mezhebi neydi' diye sormanın bir anlamı yok. Kimse birbirine zenci muamelesi yapma hakkına sahip değildir. Biz büyük Türkiye sevdalılarıyız. EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR Dervişoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. 20 milletvekilinin imzası ile araştırma önergesi verdiklerini, iktidar partisinin dışında bütün muhalefet partilerinin oyları ile emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümüne yönelik verilen önergenin ilk önce Meclis'te kabul edildiğini anımsatan Dervişoğlu, Bu durum çok büyük bir sevinç yarattı ama emeklikte yaşa takılanların umudu bir telefon talimatına takılarak karartıldı diye konuştu. Dervişoğlu Biz millete ne söz verdiysek İYİ Parti olarak arkasında duracağımızı her fırsatta söylüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların siyasete kurban edilmesine büyük bir üzüntüyle yaklaşıyorum. Onlar umutlarını kaybetmesinler. İYİ Parti var. Onların hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacak siyasi irade TBMM'de görev başında dedi. İKTİDARA 'BRUNSON' GÖNDERMESİ Açıklamasında ekonomideki gelişmelere dair de konuşan Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi Bu ülkenin 500 milyar dolar borcu varsa, sizin yanlış politikalarınızdan kaynaklanıyor. Yakın vadede ödenecek 180 milyar dolar borcun olması, sizin ileriyi görememeniz ve vizyonsuzluğunuzdan kaynaklanıyor. Döviz rezervlerinde 17-18 milyar dolar para, yakın vade içinde ödenecek borçları karşılayamayacak durumdaysa süreci götürebilmek çok kolay bir iş değil. Türkiye'yi bu ortama siz getirdiniz. Ama Türkiye bizim, hepimizin. Aynı gemideyiz. Gelin birlikte çözelim. Her yerde milli birlikten bahseden iktidar partisi bu milli birlik teklimize cevap vermeye tenezzül bile etmedi. Eğer bu borçlar olmasaydı, 50 milyar dolarlık cari açığınız olmasaydı, bırakın bir papazı, Papa'yı tutuklamış olsak bile Türk ekonomisi sarsılmazdı. Türkiye'yi içine soktuğunuz bataklıktan elbirliğiyle kurtaralım. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak boynumuzun borcu. SURİYELİ EŞETİRİSİ Dış politika alanında da bir başka krizin yaşandığını ileri süren Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, muhatap olmayacağı çevrelerle aynı masaya oturtulduğunu söyledi. Dervişoğlu, Türkiye bugün piyon durumuna düşürülmüştür. Bu coğrafyada ciddi risklerle karşı karşıya bırakılmış durumdayız. Bugün Türkiye'deki Suriyeliler 4 milyonu aşmıştır. Bugün Türkiye'de 20 kişiden biri Suriyelidir. Özellikle Suriye ve Irak sınırındaki illerin demografik dengeleri değişmiştir. Kilis, Antep, Urfa etkilenmiştir. İzmir bu göçten nasibine düşen payı almıştır. Bu dengeler uzun vadede üniter devlet yapımızı muhafaza etmemizde çeşitli engeller çıkaracaktır. 2023 yılında Türkiye'de her 13 kişiden birinin Suriyeli olması mümkündür. Bu tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum dedi. 'BÜYÜKŞEHİR'E ADAY DEĞİLİM' Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak mısınız sorusuna da şu yanıtı verdi Ben o göreve bir kere aday olmuştum. Ben o göreve bir kere aday olmuştum. Büyükşehir adayı olmayı elbette arzu ederim. Siyasi konumum buna uygun değil. Teşkilat mensuplarına, aday olmayı düşünenler teşkilatta görev almasın diyoruz. Yeni göreve talip olmam için şu anki görevimi bırakmam gerekiyor. Bu sorumluluğu bırakamam. Bu iddiayı dillendirenler iyi niyetlerinden bunu söylüyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum.