İYİ Partili Erdem'den İmamoğlu ve Yavaş'ın ziyareti üzerine dikkat çeken paylaşım! "Nerede kalmıştık"

Millet İttifakında kritik günde peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Bu sırada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem'in yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Bahadır Erdem, Twitter'dan İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyareti üzerine "Nerede kalmıştık?" şeklinde paylaşım yaptı.

Erdem daha sonraki paylaşımında ise "Her gecenin sonunda olduğu gibi Güneş doğdu, sabah oldu" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İYİ Parti GİK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakan ve masada devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği belirten tek ismin Bahadır Erdem olduğu öne sürülmüştü.