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İYİ Parti'li Ergun: Bugün siyasette tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, "Bugün, farklılıklarımız ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür.

İYİ Parti'li Ergun: Bugün siyasette tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, "Bugün, farklılıklarımız ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür. Türk Ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi partimiz, 'Al Bayrağın Partisi'dir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, Kırşehir'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ergun, burada yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekâtı'nı dün başlattığını hatırlatarak, "Bugün, farklılıklarımız ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür. Türk Ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi partimiz, 'Al Bayrağın Partisi'dir. Mehmetçiklerimizin, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur. Türk Milleti ve ordusu nice kahramanlık destanlarını yazmıştır, yazmaya da devam edecektir" diye konuştu. Ergun, daha sonra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

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İYİ Parti'li Ergun: Bugün siyasette tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür

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