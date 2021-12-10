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İYİ Partili Erhan Usta'dan dövize müdahale tepkisi: Sonuç alamazlar

10.12.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Merkez Bankası'nın dövize müdahalesine ilişkin açıklamada bulundu. Usta, "13,95'e kadar kur çıkmıştı. Müdahale edildi. Bu müdahalelerin hiçbirinden sonuç alamazlar, yanlış olan politikadır" diye konuştu.

İYİ Partili Erhan Usta'dan dövize müdahale tepkisi: Sonuç alamazlar

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhan Usta, TÜİK'in iş gücü istatistiklerini açıkladığını söyleyerek "İşsizlik gerçeğini göstermiyor rakamları. İşsizlik çok ciddi problem olarak gündemde. TÜİK rakamları da gösteriyor. Erdoğan'ın 'gelişmiş ülkeler işsizlikten kıvranıyor' açıklamaları doğru değil. Gelişmiş ülkelerde işsizlik pandemide 2 puan arttı. Ancak Türkiye'de yüzde 22,8'dir bu oran" dedi.

"YANLIŞ OLAN POLİTİKADIR"

Usta, Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale ettiğini hatırlatarak, "13,95'e kadar kur çıkmıştı. Müdahale edildi. Bu müdahalelerin hiçbirinden sonuç alamazlar, yanlış olan politikadır" diye konuştu.

Usta, elektrik faturalarına yansıtılan yatırım bedeline ilişkin "Neden biz mükellef olarak yatırım için para veriyoruz? Paralar alınıyor; fakat yatırım yapılmıyor; tam bir soygun düzeni. Bir şey daha yansıtılıyor ama gizleniyor. Hizmet bedelleri Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından 5 yıllık belirleniyor. Kur, enflasyona göre düzenleme yapılıyor; ama devletten iş alanlar hiçbir zarar etmiyor, kur arttıkça zarar etmiyorlar" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
döviz İYİ Parti TCMB
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