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İYİ Partili Erozan: 3 ilde aday göstermemek çaresizliklerinin ürünüdür

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkan adayı göstermeyecekleri yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Onların çaresizliklerinin ürünüdür" yorumunu yaptı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkan adayı göstermeyecekleri yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Onların çaresizliklerinin ürünüdür" yorumunu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, partisinin yerel seçim çalışmalarını değerlendirmek ve yol haritasını belirlemek için geldiği Kayseri'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Ankara, İstanbul ve İzmir'de belediye başkan adayı göstermeyecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Erozani, "Bu durum aslında MHP'nin kendi iç işleridir. Bizim yarışımız MHP ile değil AKP ile. Dolayısıyla onlar herhalde kendi yetersizliklerini gözleşmiş olacaklar ki, bence 3 ilde aday göstermemek, onların çaresizliklerinin ürünüdür. Dolayısıyla memnuniyetle not ediyoruz bu kararlarını "dedi.

CHP ile ittifak halinde değil istişare halinde olduklarını ifade eden Erozan sözlerini şöyle sürdürdü: "İttifak lafını kelime olarak reddediyoruz. Bu lügatta yok. Bir yandan da genel merkezimiz yine CHP'nin genel merkezinde görevlendirilmiş arkadaşlarla bir zemin değerlendirmesi yapıyor. Bunun sonuçlarını hemen oluşturmak mümkün değil. Bunun iki hafta sürebileceği ifade edilmişti. Ortada çeşitli rakamlar dolaşıyor. Ben bunların hiç birini teyit edebilecek durumda değilim. Teyit etmek de istemem, bu müzakerenin ruhuna aykırı olur, demeçte bulunmak. Bu istişarenin yapılabiliyor olması da bence muhalefetteki partiler açısından sevindirici bir tabloyu yansıtıyor."

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