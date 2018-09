İYİ Partili Erozan: MHP'nin o gemiyi terk edeceği kanısındayım

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, MHP'nin her an 'Cumhur İttifakı'ndan çekilebileceğini iddia etti. Erozan, "Ben MHP'nin her an o gemiyi terk edeceği kanısındayım, bu sorumluluktan sıyırmak için. Bu ekonomik çöküntünün vebalini MHP üstlenmek istiyorsa hodri meydan" dedi. Partisinin 'İyilik Kervanı Yollarda' projesi kapsamında beraberindeki heyetle Yalova'ya gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, il binasına geçti. Göreve yeni atanan İl Başkanı Mehmet Çam ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Erozan, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin yerel seçimde bir ittifak arayışının olup olmayacağı sorulan Erozan, şunları kaydetti: "İttifak kelimesi etrafında bir sorun var. Bu sorun yasal ve hukuki sorun bir defa. Her ne kadar orada bir başka ittifak içinde olacağız diyorlarsa da bunun yasal bir zemini yok. Çünkü bir evvelkinde bütün partiler anlaşarak genel seçimlerin ne gibi bir modelde gideceğine ilişkin bir tanımlama yaptılar ve bunu da kâğıda döktüler. Oyunun kuralları belliydi. Şimdi Cumhur İttifakı'ndan bahsediyorum. İsmi ittifak olacağa benzeyen, ismi 'bittifak' olabilecek öyle garip bir çalışma içindeler ve konuda da bir söz birliğine, söz derken de onun özde bir birlik olması lazım ki söze yansısın, onu da henüz beceremediklerini anlıyoruz biz. Şöyle bir dilemma var onların, tabii ki o ittifakın. Hangi koşullarda seçime gittiğimizi biliyorsunuz. Gemi karaya oturmuş su alıyor. Onların yapacağı her ittifak birinci ve ikinci kaptanın sorumluluğunu ortaya çıkaracak. Niçin, ben MHP'nin her an o gemiyi terk edeceği kanısındayım; bu sorumluluktan sıyırmak için. Bugün bu seçimlerin sonucunda sokaktaki insana yansıması daha henüz yansımaya başlıyor. Ekim ortasına gelindiğinde o 'Cumhur İttifakı'nda ben çatlakların çıkacağı kanısındayım. Bu ekonomik çöküntünün vebalini MHP üstlenmek istiyorsa hodri meydan." Parti olarak kendi başlarına yola devam etme niyetinde olduklarını söyleyen Erozan, "Bizim iddiamız, kendi başımıza yola devam etmek. Bunu ben bugün söylüyorum ama bizim çalışmalarımızın düğmeye basılması büyük ihtimalle ekimin ikinci yarısında olacak. Isınma turları bittikten sonra olacaktır. O arkadaşlarımızla bir araya gelmemizin sebebi de o. Bize başka seçenekler de olabilir, derlerse değerlendirmeye alacağız ama bunun ismini koymak, ittifak mı, işbirliği mi, dirsek teması mı, kol kola girmek mi, bunların tarifini bugün yapmak için çok erken" diye konuştu.