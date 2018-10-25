İYİ Parti'li Erozan: Viyana Sözleşmesi'nin yeniden ele alınmasının anlamı yok

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Cemal Kaşıkçı olayı ile gündeme gelen 'Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin yeniden ele alınmasının anlamı olmadığını belirterek, "1963'ten bu yana pek çok olayda işlemiş bir anlaşmanın bugün niye tartışma konusu yapıldığını anlamıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erozan, Kaşıkçı olayıyla gündeme gelen Viyana Sözleşmesi'ne ilişkin şunları söyledi:

"Konsoloslukların diplomatik dokunulmazlığı yoktur. Bir defa diplomat değillerdir, 'diplomatik dokunulmazlık' diye bir şeyden söz etmek mümkün değildir. Konsolosluk çalışanlarının tabi oldukları 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi, konsolosluk ilişkilerinin düzenlemesine ilişkin anlaşmadır. Hükümet, 'diplomat' demekle, işe müdahale etmemek gibi bir kazanç elde etti. Viyana Sözleşmesi'nin yeniden ele alınmasının hiç anlamı yok. 1963'ten bu yana pek çok olayda işlemiş bir anlaşmanın bugün niye tartışma konusu yapıldığını anlamıyorum."

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