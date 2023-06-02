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İYİ Partili eski yönetici evinde ölü bulundu! Kalp krizi...

02.06.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir dönem İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı yapan Erhan Bilgin evinde ölü bulundu. Bilgin'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

İYİ Partili eski yönetici evinde ölü bulundu! Kalp krizi...

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Çaycuma eski İlçe Başkanı ve Zonguldak İl Yöneticisi olarak görev alan Erhan Bilgin sabah saatlerinde Nihat Kantarcı Caddesi’ndeki evinde ölü bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ailesi, Erhan Bilgin’i cansız şekilde bulunca 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Bilgin’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemesi sonrası Bilgin’in cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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