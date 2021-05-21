İYİ Partili Hasan Subaşı: Turistik bölgelerde kısıtlama saatleri değiştirilsin

“Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile yaptığımız görüşmede hafta içi saat 21.00’den önce lokantaların kapatılması nedeniyle esnafın sıkıntı yaşadığını, bu saatlerde şehre çıkan turistlerin de oturacak yer dahi bulamadığını söyledi. Her ne kadar sezon sıkıntılı geçiyorsa da Kemer bölgesinde Rus turistler sayısal olarak oldukça kalabalık. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının hem hafta içi hem de hafta sonunda 21.00’den 23.00’e alınması ekonomik açından da her taraf için fayda sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Uygulanan kısıtlama saatlerinin turistik bölgelerde uygun olmadığını belirten Hasan Subaşı, Antalya’da Rus turistin ağırlıkta olduğu tatil yerlerinden Kemer Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmeyi şu şekilde aktardı:

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tüm gün olan kısıtlama saatlerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Subaşı, bu konudaki sıkıntıların sadece Kemer’de değil, Ege ve Akdeniz sahillerindeki tüm esnafın yaşadığını da dile getirdi.

Hasan Subaşı, önergesinde Bakan’a şu soruyu yöneltti:

"Özellikle turizm bölgelerinde saat 21.00’de başlayan kapanma ve kısıtlama uygulamasının istekler dikkate alınarak saat 23'e kadar uzatılması konusunda yeni bir planlama yapılması düşünülmekte midir?”

