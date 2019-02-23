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İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'nun ofisine iki kişi girip, evrakları karıştırmış! Flaş iddia: Siyasi hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:50 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Muhasibi Hayrettin Nuhoğlu'nun Kadıköy'deki çalışma ofisine giren 2 kişi, çekmeceleri ve dosyaları raflardan indirerek karıştırdığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası ve parmak izi çalışması yaptı.

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'nun ofisine iki kişi girip, evrakları karıştırmış! Flaş iddia: Siyasi hırsızlık

Nuhoğlu'nun 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan çalışma ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi girdi. Ofise giren kişilerin çekmeceleri karıştırdığı, dolap ve raflardaki dosyaları indirdiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ofis içinde parmak izi ve güvenlik kamera çalışması yaptı.

'SİYASİ HIRSIZLIK'

Açıklama yapan Nuhoğlu, “Saat 04.00 civarı iki kişi girmiş Bir adi hırsızlık olduğu kanaatinde değilim. Çünkü masa gözleri ve dolaplar karıştırılmış, evraklar dışarı dökülmüş. Ya bir şeyler aranmış ya da bir şeyler konulmuş. Adi bir hırsızlıktan çok siyasi bir hırsızlığa benziyor. Bu ülkede herkesin güven içerisinde huzur içerisinde yaşaması için elimden gelen bir şey varsa bunu TBMM devam ettireceğim. Maddi anlamda değerli olan hiçbir şey alınmamış. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis bana düzgün giyimli iki kişinin girdiğini ve yarım saat içeride kaldığını söyledi" dedi. (DHA)

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İYİ parti hatrettin nuhoğlu hırsız

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