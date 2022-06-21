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İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı! İşte İYİ Parti'nin oy oranı...

21.06.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıl kala partilerin oy oranlarıyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Katıldığı canlı yayın programında konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, parti olarak özel bir anket yaptırmadıklarını belirterek oy oranlarını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili ise Poyraz, "Kılıçdaroğlu 'adayım' dediği zaman bu işlerin işleyeceği prosedür bellidir" dedi.

İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı! İşte İYİ Parti'nin oy oranı...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine neredeyse bir yıl kaldı. Siyasetin şimdiden ana gündemi haline gelen seçimlerle ilgili İYİ Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı canlı yayın programında konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz partisinin oy oranını açıkladı. Öte yandan Poyraz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

UĞUR-POYRAZ

"DOĞRUDAN BİR SEÇMEN KİTLEMİZ YOK"

Katıldığı canlı yayında "İYİ Parti nerelerden oy alıyor?" sorusunu yanıtlayan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "Genel Başkanımızın genel duruşu şu; herhangi bir seçme grubunu, ideolojik, mezhepsel, etnik biz bu şekilde ayrıştırmıyoruz. Bunu da ayrıştırmanın bir çeşidi olarak kabul ediyor sayın Genel Başkanımız. İYİ Parti'nin çizgisi her türlü imtina etmek üzerine kurulu. O yüzden bizim doğrudan bir seçmen hedef kitlemiz yok." dedi.

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İYİ PARTİ'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

İYİ Parti olarak özel bir anket yaptırmadıklarını belirten Poyraz "Ancak kamuoyuna yansıyan, aynı zamanda güvenilirliği de Türkiye çapında tescilli birçok anket firmasında İYİ Parti yüzde 21, 21,7 civarında ortalamalarla gösteriliyor" açıklamasını yaptı.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI

Poyraz, "Kılıçdaroğlu 'gösterirlerse aday olurum' demişti. Kılıçdaroğlu 'adayım' demesine rağmen Akşener neden 'Kemal bey adayımızdır' demedi, demeyecek mi, yoksa hiçbir zaman mı demeyecek, demek için neyi bekliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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"Sayın Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman 'adayım' diye bir beyanda bulunmadı. Kılıçdaroğlu 'adayım' dediği zaman bu işlerin işleyeceği prosedür bellidir. 6'lı masanın uygun göreceği bir aday olacak' gibi birçok beyanı var. Günü geldiğinde muhakkak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler, aday olmak istediklerini beyan edip bunu da resmi olarak kamuoyuna duyururlar."


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seçim İYİ Parti

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