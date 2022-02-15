İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı! KDV indiriminde kırmızı et tartışması…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok gıda ürününde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından ‘Gıda KDV düzenlemesinde skandal’ ifadeleriyle temel gıda ürünlerinin KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı ette KDV’nin yüzde 18'e çıkarıldığını paylaşımında bulundu. Usta'nın paylaşımı sosyal medyada olay olurken söz konusu paylaşımı alıntılayan Meral Akşener ise, "Deveye sormuşlar" diyerek üç nokta koydu. Ancak Erhan Usta’nın paylaşımından kısa bir süre sonra hükümetten ‘düzeltme’ açıklaması geldi.

"KARARNAMEDEKİ BU AYIBI DÜZELTİN"

Usta, sosyal medya hesabından ilk yaptığı paylaşımda ‘Gıda KDV düzenlemesinde skandal’ başlığıyla bir paylaşım yaptı. Usta, paylaşımında "Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı. Yoksul kesim nasıl olsa et yiyemiyor diye yapmış olamazsınız. Kırmızı etin yer aldığı TGTC'nin 2. faslını Kararnamenin I sayılı listesine yeniden ekleyin de bu ayıbı düzeltin." dedi.

‘SKANDAL ÜZERİNE SKANDAL’

İYİ Partili Usta saatler sonra tepki çeken kararname ile ilgili bir paylaşımda daha bulunarak bu kez yayınlanan ilgili düzenlemedeki ‘düzeltme’ metnini ‘skandal üzerine skandal’ diyerek duyurdu. Usta ikinci yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

Skandal üzerine skandal! İkazımız üzerine kırmızı ette KDV’yi %18’e çıkartan Kararname güya düzeltildi.

İdare hukukunda kaldırılan hüküm canlanmaz. Bu ancak listenin yeniden düzenlemesiyle yapılmalıydı. Sehven diye düzeltme yayınlandı. Bu yaptığınız iş size ve sisteminize yakışır.



