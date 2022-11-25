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İYİ Partili isim yanıtladı! 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı ismi konuşuldu mu?

25.11.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı basın toplantısında 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, cumhurbaşkanı adayına ilişkin 6'lı masada bir isim konusunda değerlendirme yapılıp yapılmadığı konusuna da netlik getirdi. İşte Zorlu'nun dikkat çeken o açıklamaları...

İYİ Partili isim yanıtladı! 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı ismi konuşuldu mu?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında en çok çalışma yapan parti olduklarını söyledi. Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 20 Temmuz'da Giresun'da yaptığı gezi sırasında kendisini karşılayarak, çiçek veren kadın öğretmene soruşturma açıldığını belirterek, "Bunu yargıya taşıyacaklar. İdare mahkemesinin bu yönde yürütmeyi durduracağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Burada bir siyasi faaliyetten bahsetmek söz etmek mümkün değil. Bunu bir siyasi faaliyet içerisinde değerlendirerek öğretmenimize böyle bir ölçüsüz ceza veriliyor. Bu sistem değişikliğinin gerçekleştiği günden itibaren bu siyasallaşma artık insanımızın birebir yaşam koşullarını etkileten seviyeye gelmiştir. Artık milletimizi uyarmayı bir vazife olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.

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6'LI MASA'DA CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUŞULDU MU?

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soru üzerine, "Bizim öncelikle ortaya koyduğumuz ve 6'lı masadaki tüm paydaşlarımızın da altına imzasını attığı şey 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'. Öncelikle bizi ortaklaştıran yegane zemin bu sistemin değişikliğinin inşası ve buna milletimizin gerçekten inanmasıdır. 6'lı masa, bu sisteme ilişkin eğer bir anayasa değişikliği yapma çoğunluğu elde ederse o gün ivedilikle halkımızla paylaşacağımız maddeler değişikliğe sunulacak. Bununla ilgili alt komisyonlar kuruldu. Nihai olarak bu sistem değişikliğini ve yol haritasını uygulayabilecek, milletimize heyecan ve vizyon sunabilecek ve kazanabilecek bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesidir. Burada biz gerçekten 13'üncü cumhurbaşkanını seçtireceğimize inanıyoruz. Liderler arasında masada henüz bir isim konusunda değerlendirme yapılmış değil" dedi.

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DHA

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İYİ Parti 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı

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