İYİ Partili isimden dikkat çeken sözler! "Akşener, Erdoğan'ın 3'üncü kez aday olması için çalışacak"

Haziran 2023 yılında yapılması beklenen seçimlerle ilgili yeni haberler ve tartışmalar gelmeye devam ediyor. Sık sık erken seçim çağrıları yapılsa da bu talep net bir dille defalarca reddedildi ve seçimlerin zamanında yapılacağı belirtildi. Diğer yandan muhalefetin adayı henüz açıklanmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, aday olacağını duyurmuştu.

YSK'YA 3. KEZ ADAYLIK SORUSU

Erdoğan'ın adaylığını ilan etmesi sonrası başlayan yeni tartışma ise 3'üncü kez aday olup olamayacağı. Liberal Demokrat Parti de konuyu YSK'ya taşırken, bunun mümkün olup olmadığını sordu.

Bir kesim, 2017'de referandumla değişen Anayasa'ya göre Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağını belirtirken, diğer bir kesim ise Erdoğan'ın 2018'de yeniden seçildiğinde durumun "sıfırlandığı" ve "ikinci kez" aday olabileceğini belirtiyor.

Siyaset dünyasındaki bu tartışmalar sürerken, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"AKŞENER, ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN ÇALIŞACAK"

2 yıl önce yaptığı bir söyleşide "Meclis'ten erken seçim kararı çıkmazsa bu, Erdoğan'ın son dönemidir" diyen Çıray, Anayasa'nın hükmünden söz ettiğini ve sözlerinin arkasında olduğunu belirtti. Sözcü gazetesinden Uğur Dündar'a konuşan Çıray, Anayasa'ya göre Erdoğan'ın Haziran 2023'te aday olamayacağını ancak, mağduriyet üretmemesi için ise Genel Başkan Akşener'in, Erdoğan'ın adaylığı için çalışacağını ifade etti.

Akşener'in, akıllarda bir tereddüt kalmaması için mücadele edeceğini belirten Çıray, "Sayın Akşener akıllarda bir tereddüt kalmaması ve 'Seçime girebilseydim kazanırdım' diyememesi, daha da önemlisi demokrat tavrı nedeniyle Sayın Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacaktır." şeklinde konuştu.

