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İYİ Partili isimden siyaset kulislerini hareketlendiren sözler! "Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olması..."

19.10.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset gündeminin en çok tartışılan konusu 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Kulislerde çok sayıda kişinin adı telaffuz edilirken İYİ Partili bir isimden gelen son açıklama, gündemi bir kez daha hareketlendirdi. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır" diyerek İYİ Parti'nin de gönlünde yatanın bu olduğunu ifade etti. İşte o açıklamanın detayları...

İYİ Partili isimden siyaset kulislerini hareketlendiren sözler! "Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olması..."

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu, hem siyaset gündeminin hem de vatandaşın gündeminin en çok tartışılan konularından bir tanesi olmayı sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak edilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili de adaylık soruları gündeme geldi. İYİ Partili bir ismin Akşener'le alakalı sözleri ise kulisleri hareketlendirdi. İşte detaylar...

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"HENÜZ MASADA HANGİ ADAYLA YÜRÜNECEĞİ İFADE EDİLMEDİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda milletvekilleri soruları cevaplandırdı. Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklaması halinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de adaylığını açıklayacağına yönelik sözlerine ilişkin soruya, “Her partinin başkanı potansiyel olarak memleketi yönetmeye namzet bir iradeyi temsil eder. Parti olarak da, ittifak olarak da hukukumuzu koruyoruz hem de tek başına memleketin sorumluluğunu taşıma müktesebatı taşıyoruz. Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi” cevabını verdi.

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"YÜCE TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE YATAN SAYIN MERAL AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASIDIR"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Akşener’in yanında olduklarını belirterek, “Sayın genel başkanımıza doğrudan iletilen bir talep yok. Yüce Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. İYİ Parti olarak da gönlümüzde yatan bu. Sayın genel başkanımızın iradesine saygı duyacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı

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