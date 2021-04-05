İYİ Partili isimlerin 'bildiri' ile ilgili açıklamaları dikkat çekti!

İYİ Parti Lideri Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, emekli amirallerin yayınladığı bildiriyi değerlendirdi. Akşener, emekli de olsa gece yarısı silahlı bürokrasi mensubu kişilerce yapılan açıklamalarında, genellikle Türkiye'deki demokrasinin kesintisine neden olan muhtıraları, darbeleri hatırlattığını söyledi.
Akşener, emekli amirallerin canı sıkılarak, gece bildiri yayınladığını söyleyerek, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir, bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" diye konuştu.
Söz konusu bildiriyle ilgili İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın paylaşımı ise dikkat çekti.
Çıray, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum.” ifadelerine yer verdi.
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli de "İşini ehliyle yapmış, ununu elemiş eleğini asmış emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından rahatsız olan, korkan, bunu fırsata çevirmeye çalışan iktidar acizdir" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan ise “126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar ‘Monşer’lere kulak asmadı… 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz… Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan ‘Tarikatçı Amiral’…” değerlendirmesinde bulundu.