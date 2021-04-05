İYİ Partili isimlerin 'bildiri' ile ilgili açıklamaları dikkat çekti!

İYİ Parti Lideri Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, emekli amirallerin yayınladığı bildiriyi değerlendirdi. Akşener, emekli de olsa gece yarısı silahlı bürokrasi mensubu kişilerce yapılan açıklamalarında, genellikle Türkiye'deki demokrasinin kesintisine neden olan muhtıraları, darbeleri hatırlattığını söyledi.

MERAL AKŞENER: ZEVZEKLİKTİR

Akşener, emekli amirallerin canı sıkılarak, gece bildiri yayınladığını söyleyerek, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir, bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" diye konuştu.

Söz konusu bildiriyle ilgili İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın paylaşımı ise dikkat çekti.

AYTUN ÇIRAY: ALTINA İMZAMI ATIYORUM

Çıray, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum.” ifadelerine yer verdi.

NACİ CİNİSLİ: TECRÜBELERİNİ AKTARMASI...

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli de "İşini ehliyle yapmış, ununu elemiş eleğini asmış emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından rahatsız olan, korkan, bunu fırsata çevirmeye çalışan iktidar acizdir" ifadelerini kullandı.