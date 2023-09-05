İYİ Partili isme Özgür Özel'den çok sert sözler: 'Kalbini kırarım! Sanki kahve köşesinde asker arkadaşlarıyla konuşuyor'

CHP'deki 'değişim' tartışmalarında ön plana çıkan, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabileceği konuşulan isimlerden Özgür Özel, seçim sonuçlarıyla ilgili özeleştiride bulundu. Özel, canlı yayında "Millet Partisi adı altında tüm ittifaklar seçime birlikte girsek. Sonra kendi partilerimize dönsek sonuç böyle olmazdı" diye konuştu.

İYİ PARTİLİ BEKER'E SERT YANIT! "KALBİNİ KIRARIM"

"Kendi özeleştirimizi yapmalıyız" başlığıyla konuya giren Özgür Özel, İYİ Partili Beker'in sözlerine de yanıt verirken 'Bir şey söylersem kalp kırarım! Sanki bir kahve köşesinde asker arkadaşlarıyla değerlendirme yapıyor.' dedi.

"CHP'NİN O ÜÇ OYUN PEŞİNDE OLMASI LAZIM"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özel'in konuşmasından dikkat çeken noktalar:

Sistemin getirdiği çarpıklık var. Bizim işimiz muhalefete muhalefet yapmak değil. Dört seçmenden birinin oyunu alıyoruz fakat alamadığız üç oy var. CHP'nin o üç oyun peşinde olması lazım.

"ÇANKAYA'DA BÖYLE OLDU"

İttifakın iç hukuku olmalı. CHP seçmeninin kendi partisini tam sahiplendiği yerlerdeki ittifaklar öyle bir yere geldi ki oy veren seçmen 'Ben kimi seçtiriyorum?' noktasına geldi. Mesela Çankaya'da böyle oldu. Kazan kazan yerine birbirimizi yanlışa sürükledik.

'MİLLET PARTİSİ' SENARYOSU: SEÇİME BİRLİKTE GİRSEK, SONRA PARTİLERİMİZE DÖNSEK..

Tek başımıza girsek 28-29 alacağımız seçimden başarısızlıkla ayrıldık. İttifakla girildiği için. Milletvekili sayımız düştü. Örnek vermek gerekirse Millet Partisi adı altında tüm ittifaklar seçime birlikte girsek. Sonra kendi partilerimize dönsek sonuç böyle olmazdı. Önceden halka doğru anlatamadık. Önemli bir kusurumuz var. Kusuru bir kişiye atmak da kolaycılık.

