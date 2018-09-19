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İYİ Partili Kavuncu: 'Her şey düzelecek' dendi, ekonomi çok daha kötüye gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

MERSİN'de konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, "Tek adam rejimi hemen hemen her alanda kendini hissettirmeye başladı.

İYİ Partili Kavuncu: 'Her şey düzelecek' dendi, ekonomi çok daha kötüye gitti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, "Tek adam rejimi hemen hemen her alanda kendini hissettirmeye başladı. 'Her şey düzelecek' dendi, ekonomi çok daha kötüye gitti" ifadelerini kullandı.
İYİ Partili Buğra Kavuncu, beraberinde milletvekillerinden oluşan bir heyetle Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve iktidarın tutumunu eleştiren Kavuncu, "24 Haziran'da yapılan seçimle Türkiye, yeni bir sisteme geçti ve bu geçilen sistem bugün yaşadığımız birçok problemin ana kaynağını, temel sebebini oluşturuyor. Dolayısı ile yeni sistemle alakalı yaşanılan sıkıntıları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Tek adam rejimi hemen hemen her alanda kendini hissettirmeye başladı. 'Her şey düzelecek' dendi, ekonomi çok daha kötüye gitti. Varlık Fonu'ndan tutun da devletin birçok kurumunda artık tek bir merkezden, tek bir yerden yapılan atamalarla adeta ülkede tek bir kişinin sözü geçer hale geldi" diye konuştu.
CAN YAKMAYA BAŞLADI
Ekonomide yaşanan sorunların da yine yönetim sistemi ile ilgili olduğunu belirten Kavuncu, şunları söyledi:
"Ekonomide yaşanan sıkıntılar da yine buna bağlıdır. Hem döviz kurundaki artış hem kontrol edilemeyen enflasyon, söz olmaktan çıktı, vatandaşın canını yakmaya başladı. Vatandaş her gün, etiket üstüne etiket yapıştırılması ile uğradığı zamla önümüzdeki kışı nasıl geçireceğinin derdine düşmüş durumda. Biz İYİ Parti olarak bütün bu problemleri çözecek, iktidara aday bir partiyiz. Dış politikada yaşadığımız karmaşa; önceden yaklaşım son derece analitikti fakat 'monşerler' denilen bir yaklaşım ile dış politika hezeyan ile yönetilen bir hale gelmiştir."

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İYİ Partili Kavuncu: 'Her şey düzelecek' dendi, ekonomi çok daha kötüye gitti

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