İYİ Partili Kocamaz’a davullu zurnalı karşılama

Mithat ÜNAL ANAMUR (Mersin), (DHA) Mersin'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından grup toplantısında rozet takmasının ardından kentte dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur ilçesinde davul ve zurna ile karşılandı.

Kentte dönmesinin ardından ziyaretlere başlayan Başkan Kocamaz, İl Başkanı Servet Koca ve partililerle Anamur ilçesine gitti. Başkan Kocamaz, D-400 karayolu Pullu mevkii Anamur girişinde İYİ Parti İlçe Başkanı Erdal Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Türe, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte yoğun bir katılım davul zurna eşliğinde karşılandı. Burada kesilen kurbanın kanı, Başkan Kocamaz ve Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin alnına sürüldü. Karşılamanın ardından konvoy eşliğinde Başkan Türe ve beraberindekilerle İYİ Parti ilçe teşkilatına geçen Kocamaz, kendisi için kurban edilecek olan koçu, Anamur Hayvanseverler Derneği Başkanı Füsun Bayraktaroğlunun ricasını üzerine azat etti.

Partide, İlçe Başkanı Erdal Bulut, Başkan Türe, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ve İl Başkanı Koca, birere konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda, Yörük diyarı Anamur ve Mersin'e hizmetlerinin bitmediğini ve Meral Akşener'in liderliğinde kent merkezi ve birçok ilçeyi 31 Mart 2019 seçimlerinde İYİ Parti saflarına katacaklarını söylendi.