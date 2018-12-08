HABER

İYİ Partili Kocamaz’a davullu zurnalı karşılama

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

 Mersin'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından grup toplantısında rozet takmasının ardından kentte dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur ilçesinde davul ve zurna ile karşılandı.

Mithat ÜNAL ANAMUR (Mersin), (DHA) Mersin'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından grup toplantısında rozet takmasının ardından kentte dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur ilçesinde davul ve zurna ile karşılandı.

Kentte dönmesinin ardından ziyaretlere başlayan Başkan Kocamaz, İl Başkanı Servet Koca ve partililerle Anamur ilçesine gitti. Başkan Kocamaz, D-400 karayolu Pullu mevkii Anamur girişinde İYİ Parti İlçe Başkanı Erdal Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Türe, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte yoğun bir katılım davul zurna eşliğinde karşılandı. Burada kesilen kurbanın kanı, Başkan Kocamaz ve Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin alnına sürüldü. Karşılamanın ardından konvoy eşliğinde Başkan Türe ve beraberindekilerle İYİ Parti ilçe teşkilatına geçen Kocamaz, kendisi için kurban edilecek olan koçu, Anamur Hayvanseverler Derneği Başkanı Füsun Bayraktaroğlunun ricasını üzerine azat etti.

Partide, İlçe Başkanı Erdal Bulut, Başkan Türe, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ve İl Başkanı Koca, birere konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda, Yörük diyarı Anamur ve Mersin'e hizmetlerinin bitmediğini ve Meral Akşener'in liderliğinde kent merkezi ve birçok ilçeyi 31 Mart 2019 seçimlerinde İYİ Parti saflarına katacaklarını söylendi.

Parti teşkilatı önünde toplanan vatandaşlar da,'Kocamaz, seni kimse yıkamaz? diyerek slogan attı.

İlçe Başkanı Bulut, Hacı Gürb'ün arşivinden 1964 yılında çekilmiş bir Anamur fotoğrafı Başkan Kocamaz'a hediye etti. Kocamaz daha sonra Anamur Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Türe'yi ile makamında sohbet etti.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Türe, Kocamaz ve beraberindeki misafirlere Anamur muzu ikram etti. İl Başkanı Servet Koca, Ovabaşı Mahalle Muhtarı Gani İmdat'ın kullandığı 1970 model Renault binek otomobil ile Belediyeye gelmesi günün espri konusu oldu.
Belediye binası önünde Başkan Türe ve beraberindekilerle bir hatıra fotoğrafı çektiren Kocamaz, daha sonra Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ziyaretleri için ilçeden ayrıldı.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Erdoğan'dan, Danıştay Savcısı'na çok sert tepki Erdoğan'dan, Danıştay Savcısı'na çok sert tepki
Bakan Pakdemirli, Karacabey TİGEM'de incelemelerde bulunduBakan Pakdemirli, Karacabey TİGEM'de incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

İnanmak güç ama o şimdi ekranların en güzelleri arasında!

İnanmak güç ama o şimdi ekranların en güzelleri arasında!

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan, 'TSK'da başörtüsü serbestisi iptal edilsin' diyen savcıya çok sert tepki

Erdoğan'dan, Danıştay Savcısı'na çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem ya, bir dinle

Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem, bir dinle

AK Parti'de şok istifa!

AK Parti'de şok istifa!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak uyarısı: Bunlarla ilgilenmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek uyardı!

Pazarcık’ta CHP’de 44 üye adayı beğenmeyip istifa etti

Pazarcık’ta CHP’de 44 üye adayı beğenmeyip istifa etti

Kulisleri hareketlendiren açıklama: 51 il ve ilçede adaylar belli oldu

Kulisleri hareketlendiren açıklama: 51 il ve ilçede adaylar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.