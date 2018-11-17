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İYİ Partili Koncuk: Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yerel seçimlerde Ak Parti'nin bazı büyükşehirlerde seçimi kaybedeceğini öne sürerek, "31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa ve Manisa'da belediye başkanlıklarını kaybedecek.

İYİ Partili Koncuk: Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedecek

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yerel seçimlerde Ak Parti'nin bazı büyükşehirlerde seçimi kaybedeceğini öne sürerek, "31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa ve Manisa'da belediye başkanlıklarını kaybedecek. Ya Ak Parti kaybedecek, ya da millet kaybedecek" dedi.
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. Koncuk, kentte ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada basına açıklamalarda bulunan İsmail Koncuk, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere değindi. Ak Parti'nin İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu bazı büyükşehirleri kaybedeceğini söyleyen Koncuk, "İddiamız şu; 31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Manisa’da belediye başkanlıklarını kaybedecek. Ya Ak Parti kaybedecek, ya da millet kaybedecek. Önümüzde iki tercih var. Milletten kopmuş siyasi iktidarın bu kopuşunu, millete tepeden bakmayı ya onaylayacağız ya da 'dur' diyeceğiz" dedi.
Ak Parti'nin milleti unuttuğunu ve milletten koptuğunu öne süren Koncuk, "Benim çocuğum evde işsiz, cebimde param yok, geçimimi sağlayamıyorum sen dolayısıyla çizmeyi aştın' diyeceğiz. Milletimiz gerekli cezayı İstanbul’da, Ankara’da, Kastamonu’da, Adana’da, Mersin'de verecektir. Çünkü beceriksizliğin bedeli sandıkta milletin hesap sorması sonucu ile karşılanır. Bunu hep birlikte 31 Mart seçimlerinde göreceğiz" diye konuştu.

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İYİ Partili Koncuk: Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedecek

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