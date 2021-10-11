İYİ Partili Koray Aydın: Aldığımız suikast duyumları var

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan ‘Dur bakalım başınıza daha neler gelecek’ diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var. Yani Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. İşin Türkçesi bu. Gitmemek için her yolu deneyecektir. Çünkü iktidardan gitmenin kendisi için maliyetinin ne kadar ağır olduğunu görüyor" açıklamalarının ardından dikkat çeken değerlendiremlerde bulundu.

"SİYASİ CİNAYET" İDDİALARI

Sözcü'den Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Aydın "Bizim de aldığımız suikast duyumları var." açıklamasını yaptı. Aydın "Eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır ağır bir bedel öderler, çok acı sonuçlar doğurur. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"AĞIR BİR HEZİMET ONU BEKLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimlerde çok kötü bir sonuçla ayrılacağını iddia eden Aydın "Sonuç belli, ağır bir hezimet onu bekliyor." diye konuştu.



