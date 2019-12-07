İYİ Partili Koray Aydın: "Birbirimizle kenetleneceğiz"

MERSİN (AA) - İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, parti olarak birbirlerine kenetleneceklerini söyledi.

Aydın, partisin Mersin İl Başkanlığınca bir toplantı salonunda düzenlenen üye katılım programında, partilerinin Türk siyasi hayatının parlayan güneşi olduğunu ifade etti. Güneşin ışığını fark eden insanların partilerini gözlemlediğini aktaran Aydın, yaptıkları üye kayıt kampanyasıyla şu ana kadar 220 bin üyeyi geçtiklerini anlattı.

Aydın, gelecek yıl üye sayısında 400 bine ulaşacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bunu içselleştireceğiz, seferberlik haline getireceğiz, kararlılığa dönüştüreceğiz. Kararlı, cesur ve inançlı insanlarla bu işi hep beraber başaracağız. Bu işi içselleştireceksiniz, yaşayacaksınız. Herkesin cebinde 3-5 üye kayıt fişi olacak. Bir kişiye üye olmak için dökülen dil, en büyük parti çalışmasıdır. İster üye olur ister olmaz. Olmasa bile onun yarattığı farkındalık, hedefe kilitlenmiş, o hedefe varmak için sabahtan akşama kadar bu mücadeleyi veren insanların varlığı, tutunacak yer arayan insanların yüzünün İYİ Parti'ye dönmesini sağlar."