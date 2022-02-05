İYİ Partili Koray Aydın'dan arabuluculuk eleştirisi: İki tarafı idare ederken inşallah arada kalmayız

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinin Bursa İl Başkanlığının '1 Gecede 1 İlçe 17 Gecede 17 İlçe 712 Köy' projesi kapsamında İnegöl’de düzenlenen programa katıldı.

Programa İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Uluslararası Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ve Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, il ve ilçe teşkilat başkan ve yöneticiler de katıldı.

"İKİ TARAFI İDARE EDERKEN İNŞALLAH ARADA KALMAYIZ"

Programda partililere hitap eden Koray Aydın, Rusya- Ukrayna arasındaki gerginliğe arabuluculuk yapan Türkiye’nin zarar görebileceğinin altını çizerek "Cumhurbaşkanımız hem Rusya’yı hem de Ukrayna’yı idare ediyor. Rusya’yı idare ediyoruz ama hatırlıyorsanız Suriye de 36 askerimizi şehit ettiler, yine Rusya’nın ayağına biz gittik. Onlar bizden özür bile dilemediler, biz onların ayağına gittik. Arabuluculuk yaptığımız ülkeler bunlar. Ukrayna da sıkışmış, tutunacak yer arıyor. İki tarafı idare ederken inşallah arada kalmayız. Olumlu manada arabuluculuk yapıyorsa da kendisine başarılar diliyorum" dedi.

ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Koray Aydın son olarak, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şifalar diledi.

