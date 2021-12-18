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İYİ Partili Koray Aydın'dan muhalefete eleştiri! "Horul horul uyudular"

18.12.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti'nin kurulmasıyla beraber Türkiye'de siyasal iklimin değiştiğini dile getirerek "Bunlar iktidara geldiği günden beri, 2018 Genel Seçimlerine kadar geçen sürede muhalefet parti görevini üstlenmiş olan partiler seçime kadar horul horul uyudular, sahayı AK Parti domine etti." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Koray Aydın'dan muhalefete eleştiri! "Horul horul uyudular"

Aydın, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "İYİ Parti Trabzon Toplu Üye Katılım Programı ve Ortahisar Mahalle Başkanları Sertifika Töreni"nde yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin tesadüfen bir araya gelmiş insanlardan oluşmadığını söyledi.

İYİ Parti'nin bir hikayesi olduğuna dikkati çeken Aydın, birçok insanın mensup oldukları partilerini terk ederek İYİ Parti'nin etrafında toplanmasıyla oluşturdukları bu hareketin ileride Türk siyasi tarihe geçeceğini ifade etti.

"SEÇİME KADAR HORUL HORUL UYUDULAR"

Aydın, İYİ Parti'nin kurulmasıyla beraber Türkiye'de siyasal iklimin değiştiğini dile getirerek "Bunlar iktidara geldiği günden beri, 2018 Genel Seçimlerine kadar geçen sürede muhalefet parti görevini üstlenmiş olan partiler seçime kadar horul horul uyudular, sahayı AK Parti domine etti. Türkiye'nin gündemini o tayin etti, onun dediklerini tartıştık, onların konuştukları televizyonlarda tartışıldı. Canı sıkılmış, umduğunu bulamayan hiçbir kesime, seçime kadar hiçbir siyasi parti gitmedi." diye konuştu.

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İYİ Parti'nin hızla büyüdüğünü, şu anda Türkiye'nin en istekli teşkilat yapısına sahip parti olduklarını vurgulayan Aydın, diğer partilerin "mışıl mışıl" uyumasına rağmen kendilerinin "harıl harıl" çalıştığını, gittikleri her yerde, yaptıkları esnaf ziyaretlerinde bile büyük kitlelerin sanki mitinge çağrılmış gibi kendilerine teveccüh gösterdiğini aktardı.

"TÜRKİYE'DE BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ"

Aydın, İYİ Parti'nin seçimlerde çok iyi sonuçlar elde edeceğine inandığının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlayışa karşı milletin isyanı sandıkta olacak. Bu insanlar seçim günü geldiğinde bir partide toplanacaklar. Benim bu sözlerimi unutmayın, beni hatırlayın seçim günü. Göreceksiniz, İYİ Parti'de toplanacaklar ve hem Türkiye'de birinci parti olacağız hem de Trabzon'da birinci parti olacağız. Milletin yüzü bize dönük. Bizim cesaretimize, kararlılığımıza, kadroların liyakatine, bu işi yapabileceğimize olan inancını güçlendirerek bizimle hareket etmeye karar vermiş büyük bir topluluk var. AK Parti'den kopmuş muazzam büyük bir kitle var. İYİ Parti bu yıl içerisinde yaptığı üyelerin yüzde 80'ini AK Parti'den ayrılanlardan yapıyor yani AK Parti bizim partimize doğru akıyor, küskünleriyle beraber. Herkesi kucaklayacağız çünkü bu millet yeteri kadar ayrıştırıldı."

"BU MİLLET SİZİ DİNLENMEYE ÇEKECEK"

Ara vermeden seçim gününe kadar çalışmaya devam edeceklerini belirten Aydın, "Biz Ankara'da yemin ettik, partinin tepe yöneticileri olarak seçim gününe kadar çalışmaya devam edeceğiz. AK Partili arkadaşlar hiç zahmet etmeyin, birinciliği biz alacağız siz de biraz dinlenmeye çekileceksiniz, bu millet sizi dinlenmeye çekecek." dedi.

Aydın, Trabzon'da 6 bin 461 üye yaptıklarını, ay sonunda ise 7 bin üyeye ulaşacaklarını ifade ederek tam bir seferberlik halinde üye çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Türkiye genelinde ay sonuna kadar 500 bin üyeye ulaşmak istediklerine dikkati çeken Aydın, "Allah nasip edecek bu aralık sonu itibarıyla da 500 bin üyeye ulaşacağız. Şu anda 485 biniz ama her gün 1000-1500 üye arttırılıyor. Muazzam bir hız kazandık, inşallah ay sonuna 500 bin üyeye ulaşacağız." diye konuştu.

Aydın, konuşmasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel ile partiye katılan üyelere rozet taktı, mahalle başkanlarına da belgelerini teslim etti. (AA)

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İYİ Parti
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