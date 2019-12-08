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İYİ Partili Koray Aydın: "Hiçbirimiz tesadüfen bir araya gelmedik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

İYİ Partili Koray Aydın: "Hiçbirimiz tesadüfen bir araya gelmedik"

OSMANİYE (AA) - İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, parti mensuplarının tesadüfen bir araya gelmediğini söyledi.

Aydın, partisinin Osmaniye İl Başkanlığınca, kent merkezinde bir salonda düzenlenen üye katılım programında yaptığı konuşmada, partilerinin yol çizen ve istikamet belirleyen parti olduğunu belirtti.

Türk siyasi hayatında bugün İYİ Parti'nin var olduğunu ifade eden Aydın, "Hepimizin bir geçmişi var. Bu anlamda geriye dönüp bakmayı bir görev olarak kabul etmeliyiz. Hiçbirimiz tesadüfen bir araya gelmedik. İnsanın ömrünü verdiği partiden kopması, onu geride bırakarak yeni bir parti etrafında toplanması kolay değildir. Bu birliktelikte, gönlüyle akıp gelen insanların, ülkeye duyduğu sevgi, muhabbet en belirleyici etki olmuştur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aydın, partiye yeni üye olanlara rozet taktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Milletvekili Koray Aydın İYİ parti Osmaniye

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