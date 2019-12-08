İYİ Partili Koray Aydın: "Yapılacak ilk seçimde İYİ Parti'yi iktidar yapacağız"

MERSİN (AA) - İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, ilk seçimde partilerini iktidar yapacaklarına yürekten inandıklarını, gerçekleştirdikleri toplantıların milletle kucaklaşma olduğunu söyledi.

Aydın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak Türkiye'nin iktidarına talip olduklarını belirtti.

Vatandaşların yüzünün İYİ Partinin direncine ve kararlığına döndüğünü ifade eden Aydın, yaklaşık 3 aydan bu yana sahalarda olduklarını Türkiye'yi karış karış gezdiklerini kaydetti.

Aydın, şöyle konuştu:

"Toplantılar yapıp, halkımızla bütünleşiyoruz. Bizim yaptığımız büro siyaseti değil. Türkiye'deki muhalefet anlayışının tembelliğine, hiçbir şey yapmadan ahkam kesilmesine karşı İYİ Parti aslında bir isyanın ürünü olarak kurulmuş bir partidir. Teslim olmadık, şartları kabul etmedik. Yanlışlar karşısında direnç gösterememek, halkı organize edememek, halka güven sağlayamamak ikliminin yerle bir edildiği ve bu iklimin yerine İYİ Partinin kararlılığının yerleştiği bir süreci Türkiye anlıyor. Yapılacak ilk seçimde İYİ Partiyi iktidar yapacağız. Buna yürekten inanıyoruz. Yaptığımız bu toplantılar milletimizle bir kucaklaşmadır. Seçim dönemlerinde bile olmayan bir ayağa kalkışın, milletimizin bize yüzünü dönerek, İYİ Partiye açtığı kredinin sonunun, bir siyasetçi olarak iktidarla sonuçlanabileceğini görüyorum. Mutlaka ama mutlaka iktidar olacağız."