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İYİ Partili Koray Aydın: "Yapılacak ilk seçimde İYİ Parti'yi iktidar yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:18 | Son Güncelleme

İYİ Partili Koray Aydın: "Yapılacak ilk seçimde İYİ Parti'yi iktidar yapacağız"

MERSİN (AA) - İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, ilk seçimde partilerini iktidar yapacaklarına yürekten inandıklarını, gerçekleştirdikleri toplantıların milletle kucaklaşma olduğunu söyledi.

Aydın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak Türkiye'nin iktidarına talip olduklarını belirtti.

Vatandaşların yüzünün İYİ Partinin direncine ve kararlığına döndüğünü ifade eden Aydın, yaklaşık 3 aydan bu yana sahalarda olduklarını Türkiye'yi karış karış gezdiklerini kaydetti.

Aydın, şöyle konuştu:

"Toplantılar yapıp, halkımızla bütünleşiyoruz. Bizim yaptığımız büro siyaseti değil. Türkiye'deki muhalefet anlayışının tembelliğine, hiçbir şey yapmadan ahkam kesilmesine karşı İYİ Parti aslında bir isyanın ürünü olarak kurulmuş bir partidir. Teslim olmadık, şartları kabul etmedik. Yanlışlar karşısında direnç gösterememek, halkı organize edememek, halka güven sağlayamamak ikliminin yerle bir edildiği ve bu iklimin yerine İYİ Partinin kararlılığının yerleştiği bir süreci Türkiye anlıyor. Yapılacak ilk seçimde İYİ Partiyi iktidar yapacağız. Buna yürekten inanıyoruz. Yaptığımız bu toplantılar milletimizle bir kucaklaşmadır. Seçim dönemlerinde bile olmayan bir ayağa kalkışın, milletimizin bize yüzünü dönerek, İYİ Partiye açtığı kredinin sonunun, bir siyasetçi olarak iktidarla sonuçlanabileceğini görüyorum. Mutlaka ama mutlaka iktidar olacağız."

Bir gazetecinin "İYİ Partinin ülkede ve Mersin'de etki gücü nedir?" sorusuna Aydın, Türk siyasi hayatında partilerinin etki alanının kesinleştiği yanıtını verdi. İYİ Parti'nin oyun kurucu kabiliyetiyle siyasi hayatı domine ettiğini dile getiren Aydın, partilerinin belirleyici ve dengeleri tayin edici olduğunu söyledi.

Aydın, "Türkiye'ye sevgi ve aşkla bağlı olan insanlar olarak ülkenin geleceğinde ufukta bir güneşin doğması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şartlara teslim olmuyoruz, zorluyoruz. Oyun kuruyoruz. Halkımızla iç içe siyaset yapıyoruz. Biz tembellik kültüründen gelen insanlar değiliz. Partimizi alın teriyle kurduk. Kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz bu yapının direnci Türkiye'nin geleceğini kurtarmaya yetecektir. Bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mersin'de yeni bir yapılanmaya gittiklerini belirten Koray Aydın, yeni yönetimin Mersin'in tamamını kucaklayacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Koray Aydın Mersin

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