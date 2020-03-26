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İYİ Partili Lütfü Türkkan: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bilim Kurulu’nun koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ve radikal kararlar konulmasını istediğini, ancak hükümetin bunu uygun bulmadığını öne sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun salgınla ilgili sokağa çıkma yasağı ve radikal kararlar konulmasını istediğini, ancak hükümetin bunu uygun bulmadığını iddia edildi.

Türkkan Meclis'teki konuşmasında şunları söyledi:

Siyasiler Bilim Kurulu'nu çok dinlemiyor. Bana ulaşan bilgilere göre Bilim Kurulu sokağa çıkmayı kısıtlama başta olmak üzere daha radikal kararlar istediği yönünde hükümete raporlar sunuyor. Ancak, hükümet bunu uygun görmüyor. Virüsün yayıldığı birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, ülkemizde de durum daha kötüye giderken hükümet neyi bekliyor? Merak ediyorum. Vatandaşın derdine derman olacak tedbirler alınmadı. Faturalarını ödeyemeyenler, işe gidemeyenler nasıl yaşayacak?

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