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İYİ Partili Lütfü Türkkan görevinden alındı

07.11.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de bir vatandaşa küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevinden alındı.

Türkkan olay sonrası Twitter hesabından bir özür mesajı paylaşmıştı.Bingöl'de bir vatandaşa küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevinden alındı.

Türkkan olay sonrasında Twitter hesabından bir özür videosu yayınlamış ve "Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak şimdi burada ifade etmek istemediğim bir takım lafları söylemeye devam etti. Küfür etme diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibarı ile gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım. Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan bana da hiç yakışmayan ifadeler bunun da farkındayım. Ben o yüzden burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum" demişti.

DW / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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