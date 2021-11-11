İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı

Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "hakaret" ve "etkili "eylem" suçlamalarıyla milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Bingöl'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren bir vatandaşa küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Akşener'in talebi üzerine geçen hafta sonu grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada istifanın yeterli olmadığını söylemiş, "Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir" demişti.

"Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına da o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya da hakkı yoktur" ifadelerini kullanan Erdoğan "Artık sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yerinin olmaması lazım" diye konuşmuştu. Erdoğan "Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız" demişti.

DW / EC, TY

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