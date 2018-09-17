İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bakkalı sosyal medyada alay konusu oldu

İYİ Parti milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. 15 Eylül'de (geçtiğimiz cumartesi) akşam saatlerinde yazdığı mesajda Türkkan "İkisi bir arada paketlenen promosyonlu ürünleri ayırıp tek tek satan bizim bakkal hacdan gelmiş, hurma ikram etti bana. Allah kabul etsin" dedi.

Ancak Türkkan'ın alışveriş yaptığı bakkalı eleştirmek için attığı tweet'in "klon" olduğu, dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bakkalla ilgili benzer bir mesajı içeren ilk paylaşımı 2013 yılında attığı belirlenen Türkkan, o tarihten sonra aynı tweet'i 3 kez daha farklı yıllarda atmış.

Türkkan'ın attığı tweet'lerin üçünün tarihinin 15 Eylül, birinin 17 Eylül olduğu da dikkat çekiyor.

İşte Türkkan'ın sosyal medyanın diline düşmesine neden olan tweetleri:

15 Eylül 2017

İkisi bir arada paketlenen promosyonlu ürünleri ayırıp tek tek satan bizim bakkal hacdan gelmiş, hurma ikram etti bana.

17 Eylül 2016

İkisi bir arada paketlenen promosyonlu ürünleri ayırıp tek tek satan bakkal, sen bu ülkenin girişimci ruhusun..