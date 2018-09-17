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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bakkalı sosyal medyada alay konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 18:50 | Son Güncelleme

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan, haftasonu yaptığı bir twitter paylaşımında alışveriş yaptığı bir bakkalı eleştirdi. "İkisi bir arada paketlenen promosyonlu ürünleri ayırıp tek tek satan bizim bakkal hacdan gelmiş, hurma ikram etti bana. Allah kabul etsin" dedi.Ancak Türkkan'ın aynı tweeti 2017, 2016 ve 2013'te de atmış olması sosyal medyada alay konusu oldu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bakkalı sosyal medyada alay konusu oldu

İYİ Parti milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. 15 Eylül'de (geçtiğimiz cumartesi) akşam saatlerinde yazdığı mesajda Türkkan "İkisi bir arada paketlenen promosyonlu ürünleri ayırıp tek tek satan bizim bakkal hacdan gelmiş, hurma ikram etti bana. Allah kabul etsin" dedi.

lütfü18

Ancak Türkkan'ın alışveriş yaptığı bakkalı eleştirmek için attığı tweet'in "klon" olduğu, dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bakkalla ilgili benzer bir mesajı içeren ilk paylaşımı 2013 yılında attığı belirlenen Türkkan, o tarihten sonra aynı tweet'i 3 kez daha farklı yıllarda atmış.

Türkkan'ın attığı tweet'lerin üçünün tarihinin 15 Eylül, birinin 17 Eylül olduğu da dikkat çekiyor.

İşte Türkkan'ın sosyal medyanın diline düşmesine neden olan tweetleri:

15 Eylül 2017

İkisi bir arada paketlenen promosyonlu ürünleri ayırıp tek tek satan bizim bakkal hacdan gelmiş, hurma ikram etti bana.

lütfü17

17 Eylül 2016

İkisi bir arada paketlenen promosyonlu ürünleri ayırıp tek tek satan bakkal, sen bu ülkenin girişimci ruhusun..

lütfü16

15 Eylül 2013

İkisi bir arada paketlenen promosyonlu ürünleri ayırıp tek tek satan hacı bakkal bizdendir, zarar gelmez ama fayda da beklemeyin.

lütfü13

İLK TWEET'TEN 2 GÜN SONRA KENDİSİ DE KULLANMIŞ

Bu konudaki ilk tweet ise 13 Eylül 2013'te bir kullanıcı tarafından atılmış. "İkisi bir arada paketlenen promosyonlu ürünleri ayırıp tek tek satan hacı bakkallara hayırlı cumalar" şeklindeki tweet'i 2 gün sonra kendisi de kullanan Türkkan'ın, o günden bu ya abu tweet'i defalarca tekrar atması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

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Lütfü Türkkan Bakkal Twitter hacı Tweet İYİ parti

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