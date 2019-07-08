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İYİ Partili meclis üyesi istifa edip AK Parti'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Manisa'nın Selendi ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi seçilen Asım Daban, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

İYİ Partili meclis üyesi istifa edip AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asım Daban için AK Parti Selendi İlçe Teşkilatı'nda tören düzenlendi. İlçe binasında düzenlenen törende Daban'a AK Parti rozeti takıldı. Törene AK Parti İl Teşkilat Başkanı Ataman Taydaş, Teşkilat Başkan Yardımcısı Malik Biber, Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Altun, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ziya Akcan, yönetim kurulu üyeleri, eski AK Parti İlçe Başkanları Muhammet Akcan, Muharrem Sezer, eski Belediye Başkanı Mürsel Uçan ile çok sayıda partili katıldı.
Törende konuşan İlçe Başkanı Şeref Kaçar, "Bugün burada Genel Merkezimizin oluru ile Asım Daban arkadaşımızın partimize katılımı nedeniyle toplandık. Kendisine hoş geldiniz diyorum. İnşallah hep birlikte güzel hizmetler yapmak nasip olur" dedi.

AK Parti İl Teşkilat Başkanı Ataman Taydaş ise, "Bugün burada Asım Daban arkadaşımızı partimize üye yapıp, partimizin safları altına alacağız. Buna hep beraber şahitlik edeceğiz. Asım Daban arkadaşımızla hem ilçe belediyesinde hem de Büyükşehir Belediyemizde hep birlikte güzel ve hayırlı hizmetler yapacağız" diye konuştu.

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Asım Daban ise şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği gibi 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ilçe halkımızın desteğiyle Büyükşehir Belediyesine encümen olarak seçildim. Bu süreçte tek amacımız vardı, o da memleketimize bir nebze olsun hizmet edip faydalı olabilmekti. Ancak gelinen noktada görüyoruz ki ülke ve devlet menfaatleri başta olmak üzere memleketimize daha iyi ve hayırlı hizmetlerde bulunmanın ancak AK Parti saflarında olmakla mümkün olduğu görülmektedir. Selendimizi Manisa’da İlçe Başkanımız Şeref Kaçar ile birlikte en iyi şekilde temsil etmek için Genel Merkezimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun görüşleriyle AK Parti'ye katıldım. Bu kararın memleketimiz ve şahsım adına hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Daban, tebrikleri kabul etti.

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(İHA)

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İYİ parti istifa ak parti Manisa

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