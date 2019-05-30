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İYİ Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

Manisa’da İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi Reşide Sağlam, partisinden istifa etti.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Millet İttifakı listesinden İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi seçilen Reşide Sağlam, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Manisa’da İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi Reşide Sağlam, partisinden istifa etti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Millet İttifakı listesinden İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi seçilen Reşide Sağlam, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Oy veren, vermeyen tüm seçmenlere teşekkür eden Sağlam, “Salihli İYİ Parti İlçe Başkanı ve yönetimde bulunan bazı kişiler ile yaşamış olduğum fikir çatışmalarından dolayı İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum” dedi. Sağlam, görevine ise bağımsız belediye meclis üyesi olarak devam edeceğini söyledi.
Öte yandan, Reşide Sağlam’ın partisinden istifa etmesiyle, İYİ Parti’nin Salihli Belediye meclisindeki üye sayısı ise 3’e düşmüş oldu.

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