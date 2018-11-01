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İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Reina saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan dava açılan oyuncu İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısına çıktı. Aslan savunmasında, söz konusu paylaşımı kendisinin atmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Aslan katıldı. Hakimin hakkında Reina saldırısı sonrası atılan tweetler nedeniyle dava açıldığını hatırlatması üzerine sanık Mehmet Aslan, "Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet de eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir" dedi.

Hakimin, söz konusu paylaşımdaki küfürlü ifadeyi sorması üzerine sanık Aslan, "O laf teröristlere yöneliktir. Zaten çoğul kelime kullanılmıştır" diye cevap verdi.

Savunmasının alınmasının ardından duruşma ertelendi. Sanık Mehmet Aslan, ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.

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İYİ parti Mehmet Aslan Reina

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